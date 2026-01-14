Calle Karlsson har gjort 16 mål på 23 matcher i Hockeyettan. Nu uppger Barometern att Oskarshamn jobbar på att värva hem forwarden.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Med 16 mål är Calle Karlsson tvåa i skytteligan, en fullträff bakom Isac Nielsen i Tingsryd. Forwarden var tänkt att spela på college under den här säsongen, men visumstrul ställde till det. Istället hamnade 21-åringen i Borlänge i Hockeyettan. Där har han under sin första seniorsäsong exploderat målmässigt.

Totalt har det blivit 16 mål och 13 assist. Med det har han varit en av ligans mest produktiva spelare.

Till nästa säsong ser det ut att vara dags att ta nästa steg. Enligt Barometern jobbar Oskarshamn hårt för att värva hem den högerfattade forwarden. IKO är nämligen hans moderklubb och han spelade där så sent som säsongen 23/24. Då blev det 54 poäng på 48 matcher samtidigt som han även fick göra SHL-debut. Calle Karlsson gick sedan till Rochester Jr. Americans i serien NAHL, där han slutade femma i den totala poängligan efter 73 poäng på 59 matcher.

Borlänge ligger just nu sexa i den norra Hockeyettan-serien.

Source: Calle Karlsson @ Elite Prospects