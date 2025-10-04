Viktor Liljegren, 31, återvänder till Södertälje SK.

Efter att ha brutit med Tyresö/Hanviken under gårdagen, är han nu klar för sin tidigare klubb.

– Det känns grymt kul att vara tillbaka och få dra på sig SSK-tröjan igen. Vi ses i Templet, säger Viktor Liljegren till föreningens hemsida.

Liljegren är tillbaka i SSK. Foto: Bildbyrån

Ett välbekant ansikte återvänder för att bära Södertäljes mörkblåa tröja. På lördagen blev det klart att Viktor Liljegren spelar även denna säsong för laget.

Efter att ha spenderat de tre föregående säsongerna i klubben, tillbringade han försäsongen i Stockholmslaget Tyresö/Hanviken.

Under gårdagen blev det klart att han inte skulle bli kvar.

– Han gjorde verkligen ett rejält försök och det är vi tacksamma för. Men Viktor får helt enkelt inte ihop livspusslet för att spela i Hockeyettan just nu och det har vi full respekt för, sade Tyresö/Hanvikens sportchef Mats Börjel till klubbens Instagram i går.

”Det känns grymt kul”

Det öppnade sannerligen dörren på glänt för en återkomst till Södertälje SK.

Svaret kring framtiden kom drygt ett dygn senare, när klubben presenterade hans återkomst efter några månader isär.

– Det känns grymt kul att vara tillbaka och få dra på sig SSK-tröjan igen. Vi ses i Templet, säger Viktor Liljegren till föreningens hemsida.