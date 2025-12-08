Brady Risk, 26, värvades till en Hockeyallsvenska nykomlingen Troja-Ljungby inför säsongen med hopp om att bli en nyckelspelare. Nu står det klart att forwarden lämnar klubben i förtid.

– Det blev inte som vi hade hoppats och då har vi varit tvungna att agera, säger sportchef Tobias Johansson till klubbens hemsida.

Brady Risk. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Brady Risk värvades till Troja-Ljungby och Hockeyallsvenskan från den nordamerikanska college-ligan NCAA inför säsongen. Precis som för de flesta nordamerikaner som värvas till Sverige var förväntningarna höga och Risk förväntades bli en bärande spelare för den Hockeyallsvenska nykomlingen.

Nu står det dock klart att 26-åringen lämnar klubben i förtid.

– Vi är väldigt tacksamma för samarbetet med Brady och hans agent i en tuff situation. Det blev inte som vi hade hoppats och då har vi varit tvungna att agera. Brady har varit ett superproffs under en tuff period av hans karriär och vi önskar honom lycka till, säger Troja-Ljungbys sportchef Tobias Johansson till klubbens hemsida.

Forwarden har noterats för fyra poäng (1+3) på 15 matcher i Hockeyallsvenskan. Vad som väntar härnäst för kanadensaren är oklart.

Source: Brady Risk @ Elite Prospects