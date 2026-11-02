Bötfälls - för filmning

Love Härenstam anmäls för filmning. Foto: Bildbyrån/skärmklipp TV4

Södertälje SK åkte på en käftsmäll när man föll med 4-1 mot Västerås IK i gårdagens sista match innan uppehållet i Hockeyallsvenskan.

Drygt halvvägs in i den tredje perioden fick åkte Västerås Felix Johansson förbi Love Härenstam och träffade honom med lätt med klubban kring vaderna. Härenstam reagerade och föll ned på ett knä, varpå Felix Johansson tyckte Härenstam överdrev.

Härenstam anmäls

Under måndagsmorgonen anmäldes Love Härenstam till disciplinnämnden för filmning.

"När det återstår 8 minuter och 33 sekunder åker Västerås nummer 41, Felix Johansson, förbi målgården där Södertäljes nummer 73, Love Härenstam, befinner sig. I samband med passagen uppstår en lätt kontakt då Johansson med sin klubba träffar Härenstam på baksidan av benet. Härenstam reagerar därefter på ett sätt som bedöms vara oproportionerligt i förhållande till kontaktens omfattning och ger intryck av att ha åsamkats betydligt större smärta än vad situationen motiverar.", står det i anmälan.

Under eftermiddagen kom också beskedet att han bötfälls för sitt agerande. 5000 kronor kostar Härenstams förstärkning. Det meddelar det svenska ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.