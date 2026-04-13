20-årige Borna Kopac blir kvar i AIK även nästa säsong.

Forwarden har skrivit ett nytt kontrakt med ”Gnaget”.

− AIK är klubben i mitt hjärta, säger slovenen på klubbens hemsida.

Borna Kopac är klar för en fortsättning i AIK-tröjan.

Den senaste tiden efter kvartsfinaluttåget mot MoDo har AIK tackat av ett flertal spelare. Bland annat har Daniel Muzito-Bagenda, Ludwig Blomstrand, Nikodemus Wernquist, Jack York och Erik Aterius lämnat klubben.

Under måndagen har AIK dock också börjat få ett par spelare klara till nästa säsongs trupp. Edvin Isén presenterades som klubbens första nyförvärv inför den kommande säsongen. Nu har ”Gnaget” också gjort klart med en kontaktsförlängning.

Det handlar om 20-årige Borna Kopac som skriver ett nytt avtal för att stanna i AIK även nästa säsong.

− Jag är väldigt stolt och taggad och redo för mer. AIK är klubben i mitt hjärta och nu lägger vi i nästa växel för att nå dit vi vill, säger han på klubbens hemsida.

Borna Kopac stannar i AIK

Borna Kopac är född i Ljubljana, Slovenien men flyttade till Sverige som ung. Han spelade först i Täby men flyttade sedan vidare till IK Oskarshamns juniorlag. Efter tre år i Oskarshamn, där han öst in poäng i U20 Nationell, flyttade sedan Kopac tillbaka till Stockholm för spel i AIK. Där fortsatte han leverera starkt i U20-laget och kom även upp och fick göra tolv matcher i HockeyAllsvenskan säsongen 2024/25.

Den här säsongen har forwarden sedan blivit mer bofast i A-laget. Han har noterats för elva poäng på 40 matcher i HockeyAllsvenskan under säsongen. Kopac noterades även för 0+2 på tre matcher i kvartsfinalen mot MoDo.

− Vi är väldigt glada över att Borna vill stanna hos oss här i AIK. En mycket talangfull spelare med stor potential som vi ser fram emot att se utvecklas ytterligare här i vår miljö, säger sportchef Lasse Johansson.

AIK:s nya kontrakt med Borna Kopac gäller över säsongen 2026/27.

