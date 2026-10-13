AIK-forwarden frias: "Inte en förstärkning"

Borna Kopac straffas inte för "förstärkningen".

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Tisdagens anmälan på Borna Kopac lämnas utan bifall.

Det meddelar disciplinnämnden under eftermiddagen, några timmar efter att anmälan presenterats. AIK-forwarden ansågs ha förstärkt "kraftigt genom att kasta huvudet bakåt och omedelbart ta sig för ansiktet", i gårdagens 5–4-seger mot Östersunds IK, men frias efter att bilderna granskats, och den 21-årige forwarden uppgett följande:

"Jag fick en hög klubba som träffar mitt visir och lite av mitt ansikte, i den stunden reagerar jag eftersom jag kände att en klubba träffar mig. Nu när jag kollar på videon ser jag att det är nr: 25 Bengtsson i mitt lag som slår klubban i mitt visir och lite av mitt ansikte så att jag reagerar och inte spelaren i Östersund som fick 2 min", skriver spelaren själv.

Reaktionen beskrivs, utifrån detta, som "normal och inte en förstärkning."

Borna Kopac stod för en assist i måndagsmatchen och står på fem poäng efter nio matcher i säsongsinledningen av Hockeyallsvenskan. AIK har nio raka segrar efter premiärförlusten mot MoDo, och toppar därmed tabellen på 27 poäng.

Se situationen HÄR.

