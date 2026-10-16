Domarchefen slår tillbaka – efter kritiken från "AJ"

Björn Wettergren slår tillbaka mot Andreas Johansson.

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I kväll tar Södertälje SK emot Nybro Vikings IF på hemmaplan. I båset kommer däremot inte huvudtränaren Andreas Johansson att finnas. Efter en misconduct i onsdagens bortamatch mot Kalmar HC har tränaren blivit avstängd.

Det var hans andra matchstraff för säsongen, något som leder till en automatisk avstängning.

I en intervju med Expressen var han sedan starkt kritisk mot både matchstraffet och avstängningen. Bland annat sa han att han "känner sig uthängd." För samma tidning svarar nu Björn Wettergren på kritiken.

– Att applådera åt en domare i något sorts syfte att nedvärdera dennes insats är ett kristallklart exempel på ett beteende som går under olämpligt uppträdande, säger domarchefen.

Björn Wettergren slår tillbaka mot "AJ"

Det Andreas Johansson reagerade på var en situation på övertiden där Kalmar fick med sig en utvisning. Tränaren tyckte då att båda spelarna borde ha blivit utvisade i situationen, som även blev matchavgörande.

Kalmar avgjorde nämligen matchen i det efterföljande powerplay-spelet. En hånfull applåd kostar honom nu en avstängning och gör alltså att han missar kvällens match.

– Tror man att en domare kommer att vara helt felfri i en hel match så har man inte den blekaste aning om hur många beslut som fattas och hur komplexa de är. Att kritisera felaktiga utvisningar får man självklart göra. Men varför måste kritik så ofta vara likställt med hånfullhet bara för att det är idrott? Jag tycker det är ovärdigt, säger Wettergren.