Björklund och Thorell matchvinnare för Karlskoga

Bik Karlskoga vann med 2–1 mot Östersunds IK

Bik Karlskogas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Gustaf Thorell avgjorde för Bik Karlskoga

Det blev uddamålsseger för bortalaget Bik Karlskoga i matchen mot Östersunds IK i Östersund Arena. Laget vann lördagens match i hockeyallsvenskan med 2–1 (1–0, 0–0, 1–1).

Segern var Bik Karlskogas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Almtuna nästa för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga tog ledningen efter 18.51 genom Henrik Björklund framspelad av Åke Stakkestad och Eero Teräväinen.

Andra perioden blev mållös.

1.26 in i tredje perioden slog Gustaf Thorell till framspelad av Åke Stakkestad och Eero Teräväinen och ökade ledningen.

Samuel Solem stod för målet när Östersunds IK reducerade till 1–2 med 17 sekunder kvar att spela efter förarbete från Oskar Wahlberg och Linus Videll. Fler mål än så blev det inte för Östersunds IK.

Det här var Östersunds IK:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bik Karlskogas tionde uddamålsseger.

Bik Karlskoga ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Östersunds IK är på sjunde plats. Ett fint lyft för Östersunds IK som låg på elfte plats så sent som den 18 november.

Nästa motstånd för Östersunds IK är Björklöven. Bik Karlskoga tar sig an Almtuna borta. Båda matcherna spelas onsdag 26 november 19.00.

Östersunds IK–Bik Karlskoga 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (18.51) Henrik Björklund (Åke Stakkestad, Eero Teräväinen).

Tredje perioden: 0–2 (41.26) Gustaf Thorell (Åke Stakkestad, Eero Teräväinen), 1–2 (59.43) Samuel Solem (Oskar Wahlberg, Linus Videll).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 2-1-2

Bik Karlskoga: 4-1-0

Nästa match:

Östersunds IK: IF Björklöven, borta, 26 november

Bik Karlskoga: Almtuna IS, borta, 26 november