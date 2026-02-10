Björklöven vill stärka laget innan deadline.

Enligt Expressen jagar klubben nu Marcus Björk – något som bekräftas av Per Kenttä.

– Om det skulle bli aktuellt skulle vi garanterat göra ett vettigt försök att få över honom, säger Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

Marcus Björk skulle kunna vända hem till moderklubben Björklöven. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Serieledande Kalmar har stärkt truppen rejält den senaste tiden genom att plocka in backarna Andrej Sustr och Eric Norin samt forwards Giorgio Estephan och Elias Vilén. Björklöven, som har tappat sedan nyår, vill inte vara sämre utan jagar också förstärkning innan deadline på söndag.

Björklövens sportchef Per Kenttä är dock inte ute och letar efter flera olika spår. I stället är det bara i ett område som han vill stärka laget.

– Det är en back som vi letar, sedan får vi se vad veckan har att erbjuda, sade Per Kenttä till Västerbottens-Kuriren i måndags.

Björklöven vill värva hem Marcus Björk

Björklöven släppte Matt Cairns strax efter nyår men har sedan inte plockat in någon ersättare på backsidan. Nu uppges ”Löven” dock kunna vara nära en rejäl förstärkning innan deadline.

Expressen uppger nämligen att Björklöven jobbar på att värva hem Marcus Björk som just nu spelar i finska Kärpät. Där imponerade Björk i fjol med 21 poäng på 32 matcher i Liiga men den här säsongen har gått desto tyngre. Kärpät har haft en tung säsong som lag och Björks statistik har därför också blivit lidande. Hittills står han noterad för elva poäng och är –15 efter 47 matcher.

Kärpät har elva seniorbackar på kontrakt och ligger näst sist i Liiga. De är då i ett läge där slutspel börjar komma allt längre bort – samtidigt som nedflyttning inte är ett hot sedan Liiga blivit en stängd liga den här säsongen. Därför skulle Kärpät kunna överväga att sälja Marcus Björk och Björklöven visar ett tydligt intresse för att värva honom. Expressen skriver att det uppges vara ett 50/50-scenario ifall Kärpät går med på att sälja Björk eller inte.

Per Kenttä är såklart medveten om Marcus Björks situation. I måndags kommenterade han också möjligheten att värva hem 28-åringen.

– I de här tiderna är det mycket spekulationer och rykten. Om det skulle bli aktuellt skulle vi garanterat göra ett vettigt försök att få över honom, sade Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

Lämnade Brynäs – och fick NHL-kontrakt

Marcus Björk är född i Umeå och har IF Björklöven som moderklubb. Han lämnade klubben i tidig ålder och spelade sedan juniorhockey i Luleå. Efter en stark säsong i HockeyAllsvenskan med Oskarshamn värvades han av Örebro i SHL 2018. Han kom sedan att spela 204 SHL-matcher över fyra säsonger där han var delaktig i två spelarbyten, först från Örebro till Malmö och sedan också från Malmö till Brynäs.

Efter säsongen 2021/22 lämnade Marcus Björk Brynäs och han fick då, lite oväntat, ett NHL-kontrakt med Columbus Blue Jackets. Björk tog sedan också en ordinarie plats i Columbus till att börja med och stod för elva poäng på 33 NHL-matcher för klubben under säsongen 2022/23. Efter att sedan endast ha fått spela i AHL säsongen 2023/24 återvände Björk till Europa och skrev på för Kärpät, där han nu är assisterande kapten.

Source: Marcus Björk @ Elite Prospects