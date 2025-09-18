Björklöven värvar lettisk landslagstalang

Bruno Osmanis fick sällskap av en ny lettisk talang under torsdagens träning.

Björklöven har plockat in 18-årige Roberts Gasuns som debuterade i Hockeyallsvenskan i fjol.

– En kille som har offensiven som sin styrka, säger juniorsportchefen Oskar Hägglund.

Bruno Osmanis får sällskap av sin landsman i Björklöven. Foto: Bildbyrån (montage).

När Björklöven tränade dagen innan den hockeyallsvenska premiären mot Mora fanns ett nytt ansikte med på isen.



Tidigare under morgonen hade nämligen 18-årige forwarden Roberts Gasuns presenterats som nyförvärv till J20-laget på Instagram, och ett par timmar senare ställde han upp intill sin landsman Bruno Osmanis på träningen i Umeå.



Rapporten kommer från Västerbottens-Kuriren som samtidigt skriver att endast 18 utespelare gick på is innan bussens avfärd, samt att någon av klubbens juniorer kan ansluta till A-laget direkt efter torsdagens J20-match mot Brynäs. Det återstår om detta kan bli Roberts Gasuns som debuterade i Hockeyallsvenskan i fjol.



– Det känns bra att Roberts ansluter då vi får in en kille som har offensiven som sin styrka. Roberts besitter stark skridskoåkning och ett vasst avslut, sade juniorchefen Oskar Hägglund när värvningen presenterades på Instagram.

Spelade U18-VM med Lettland

Roberts Gasuns, som är född 2007 i Riga, kom till Sverige för första gången 2021. Talangen imponerade direkt i IK Oskarshamn J18 och fortsatte sedan sin resa upp i ungdomsverksamheten. Den gångna säsongen blev det 30 poäng på 29 matcher i J20 Region, samt två inhopp i Hockeyallsvenskan då A-lagets stjärna, Carter Camper, blev petad.



Gasuns avslutade 2024/25 med att även representera Lettland under U18-VM.



– Jag är väldigt glad och taggad över att få komma till Björklöven och längtar efter att dra igång. Min styrka är min snabbhet och jag ser mig själv som en kraftfull offensiv forward. Jag kommer göra mitt bästa för att hjälpa laget på alla sätt jag kan både genom att göra rätt i defensiv zon samt genom att skapa målchanser och göra mål, säger han själv vid sin presentation.



Gustaf Kangas var tredje spelaren i den unga kedjan med Osmanis och Gasuns under torsdagens träning.

Source: Roberts Gasuns @ Elite Prospects