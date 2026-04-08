Rasar efter bortdömda målet: ”Jag fattar ingenting”

Det blev rejält irriterat i semifinal fem mellan Björklöven och SSK. Axel Ottosson trodde att han hade gjort mål, men domarna menade att han fått Love Härenstam att tappa klubban.

– Jag vet inte vart vi är på väg med svensk ishockey om vi ska döma bort ett sådant där mål, säger han i TV4.

Axel Ottosson strax innan sitt bortdömda mål mot SSK (vänster). Foto: TV4 (montage/skärmdump).

Det var mot slutet av det powerplay Björklöven fått via Leevi Teissalas matchstraff som Axel Ottosson tryckte in 2–0. Eller åtminstone var det vad han trodde att han hade gjort. Det dröjde nämligen inte länge förrän domarna drog på sig headset i sekretariatet för att granska det hela.

På dessa bilder såg man hur Love Härenstam, målvakt i SSK, tappat klubbat innan Löven-forwarden kunde trycka in pucken i nät. Något som alltså fick de randiga att ta bort målet.

– Det ser ut som att han åker framför Härenstam och att klubbknoppen fastnar i Axel Ottosson ovetandes. På så sätt försvinner klubban. Det såg väldigt konstigt ut på de där bilderna, säger TV4:s Per Svartvadet i sändningen och fortsätter.

– Det är klart man blir lite frustrerad som spelare när man tycker att det där målet skulle blivit godkänt. Jag kan tänka mig att det kokar där under hjälmen.

Rasar: ”Vet inte vart vi är på väg med svensk hockey”

Vid periodens slut, när 1–0 stod kvar på tavlan, gav sedan Ottosson själv sin syn.

– Jag fattar faktiskt ingenting. Jag vet inte vad som händer. Han kan ju inte bara släppa klubban för att han får en liten touch, säger 29-åringen i TV4 och fortsätter.

– Jag menar… ska de ringa in och försöka göra match av det här. Jag vet inte vart vi är på väg med svensk ishockey om vi ska döma bort ett sådant där mål. Men det är skitsamma, jag gör ett nytt i tredje.

När dessa bilder rullas på nytt förtydligar TV-experten Fredrik Söderström hur domarna kom fram till beslutet.

– Nu ser jag inte bilderna uppifrån. Domarna har tillgång till det och bedömer att Ottosson är inne på Härenstams yta, klubban fastnar och därmed är han satt ur spel att göra de saker han vill göra. Sen tror jag Ottosson menar att det är tvärtom, att Härenstam som fastnar i honom och att det är därför klubban hamnar där, säger han.

Tidigt i den tredje perioden drog SSK på sig ett nytt matchstraff efter att Vanderbeck tacklat Axel Ottosson i huvudet. Strax efter kom 2–0 och 3–0. Det sista av just Ottosson.

