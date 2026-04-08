Tar dubbla matchstraff i måstematchen: ”Tycker det är tufft”

Södertälje var tvingade att vinna i semifinal fem mot Björklöven. Då drog Leevi Teissala och Andrew Vanderbeck på sig varsitt matchstraff.

Andreas Johansson får en förklaring från domaren efter matchstraffet från Leevi Teissala. Foto: TV4 (montage/skärmdump).

Matchboll i Umeå, 0–1 på tavlan efter ett tidigare boxplay-spel, och ännu en höjd arm.

Det var i detta läge som beslutet kom från domarna i semifinal fem mellan Björklöven och Södertälje. Leevi Teissala som kampat med hemmalagets Joel Mustonen, vid den ena sargen, fick åka av isen med ett konstaterat matchstraff. Rubriceringen var slewfoot och plötsligt var läget ännu tuffare för SSK som var tvingade att vinna för att förlänga säsongen.

– Andreas Johansson tycker nog det är tufft, att det inte riktigt var korrekt, säger TV4:s Per Svartvadet i sändningen, samtidigt som tränaren får en förklaring från domaren.

Målet bortdömt – matchstraff för Vanderbeck

Björklöven såg sedan ut att utöka till 2–0, men målet dömdes bort efter ny videogranskning. Detta då spelare ansågs ha kommit åt Love Härenstam i bortamålet.

– Det ser ut som att han åker framför Härenstam och att klubbknoppen fastnar i Axel Ottosson ovetandes. På så sätt försvinner klubban. Det såg väldigt konstigt ut på de där bilderna, fyller Svartvadet senare i och fortsätter.

– Det är klart man blir lite frustrerad som spelare när man tycker att det där målet skulle blivit godkänt. Jag kan tänka mig att det kokar där under hjälmen.

Tidigt i den tredje perioden drog SSK på sig ett nytt matchstraff efter att Andrew Vanderbeck tacklat Axel Ottosson i huvudet. Därefter kom till slut 2–0.

