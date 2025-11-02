Björklöven har sju raka segrar – vann mot Mora med 3–0

Björklöven vann med 3–0 mot Mora

Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna

Joel Mustonen matchvinnare för Björklöven

Björklöven är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer sju i rad, efter 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) borta mot Mora. Det innebär också att Mora har fyra raka förluster i hockeyallsvenskan.

Vimmerby nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter 14 minuter genom Joel Mustonen assisterad av Lenni Killinen. Efter 18.05 i andra perioden slog Bruno Osmanis till framspelad av Philip Hemmyr och Olli Vainio och gjorde 0–2. Björklöven gjorde också 0–3 genom Linus Cronholm efter 18.38 i tredje perioden.

Resultatet innebär att Mora ligger kvar på tionde plats och Björklöven toppar tabellen.

I nästa match möter Mora Almtuna borta och Björklöven möter Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas onsdag 12 november 19.00.

Mora–Björklöven 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (14.24) Joel Mustonen (Lenni Killinen).

Andra perioden: 0–2 (38.05) Bruno Osmanis (Philip Hemmyr, Olli Vainio).

Tredje perioden: 0–3 (58.38) Linus Cronholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 1-1-3

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

Mora: Almtuna IS, borta, 12 november

Björklöven: Vimmerby HC, hemma, 12 november