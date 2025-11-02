Björklöven har sju raka segrar – vann mot Mora med 3–0
- Björklöven vann med 3–0 mot Mora
- Björklövens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Joel Mustonen matchvinnare för Björklöven
Björklöven är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer sju i rad, efter 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) borta mot Mora. Det innebär också att Mora har fyra raka förluster i hockeyallsvenskan.
Vimmerby nästa för Björklöven
Björklöven tog ledningen efter 14 minuter genom Joel Mustonen assisterad av Lenni Killinen. Efter 18.05 i andra perioden slog Bruno Osmanis till framspelad av Philip Hemmyr och Olli Vainio och gjorde 0–2. Björklöven gjorde också 0–3 genom Linus Cronholm efter 18.38 i tredje perioden.
Resultatet innebär att Mora ligger kvar på tionde plats och Björklöven toppar tabellen.
I nästa match möter Mora Almtuna borta och Björklöven möter Vimmerby hemma. Båda matcherna spelas onsdag 12 november 19.00.
Mora–Björklöven 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
Hockeyallsvenskan, Wibe Arena
Första perioden: 0–1 (14.24) Joel Mustonen (Lenni Killinen).
Andra perioden: 0–2 (38.05) Bruno Osmanis (Philip Hemmyr, Olli Vainio).
Tredje perioden: 0–3 (58.38) Linus Cronholm.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Mora: 1-1-3
Björklöven: 5-0-0
Nästa match:
Mora: Almtuna IS, borta, 12 november
Björklöven: Vimmerby HC, hemma, 12 november
