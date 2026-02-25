Vinner igen – förlänger supersviten

Seger för Björklöven med 4–2 mot SSK

Björklövens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oscar Tellström tremålsskytt för Björklöven

Daniel Brodin har spelat 13 matcher för Björklöven den här säsongen. I de 13 matcherna har det blivit 13 vinster för ”Löven”.

I kväll förlängdes sviten när serieledarna besegrade Södertälje borta med 4-2.

Oscar Tellström med tre mål för Björklöven

SSK är ett favoritmotstånd för Björklöven och på onsdagen tog Björklöven ännu en seger borta mot just SSK. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 4–2 (1–1, 2–1, 1–0). Det var Björklövens sjätte raka seger mot just SSK.

Det här innebär att Björklöven nu har sex segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Patrik Zackrisson gjorde 1–0 till SSK efter bara 3.05 med assist av Roope Laavainen. Björklöven kvitterade när Oscar Tellström hittade rätt efter pass från Mathew Maione och Liam Dower Nilsson efter 17.00.

Björklöven startade också andra perioden bäst. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Axel Ottosson och Oscar Tellström innan SSK svarade och gjorde 3–2 genom Carter Ashton.

Björklöven punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.50 kvar att spela på nytt genom Oscar Tellström på passning från Axel Ottosson och Frans Tuohimaa. Därmed hade Björklöven vänt matchen.

Oscar Tellström gjorde tre mål för Björklöven.

SSK har tre vinster och två förluster och 12–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Med fyra omgångar kvar är SSK på sjunde plats i tabellen medan Björklöven leder serien.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 27 februari. Då möter SSK AIK på Hovet 18.00. Björklöven tar sig an Bik Karlskoga hemma 20.30.

SSK–Björklöven 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (3.05) Patrik Zackrisson (Roope Laavainen), 1–1 (17.00) Oscar Tellström (Mathew Maione, Liam Dower Nilsson).

Andra perioden: 1–2 (21.15) Axel Ottosson (Marcus Björk, Gustav Possler), 1–3 (24.54) Oscar Tellström (Mathew Maione, Liam Dower Nilsson), 2–3 (37.20) Carter Ashton (Patrik Zackrisson, Andrew Vanderbeck).

Tredje perioden: 2–4 (58.10) Oscar Tellström (Axel Ottosson, Frans Tuohimaa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 3-0-2

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

SSK: AIK, borta, 27 februari 18.00

Björklöven: BIK Karlskoga, hemma, 27 februari 20.30