Björklöven åker på en chockförlust.

Östersund lyckas vinna med 6-3 i Umeå och bryter serieledarnas långa segersvit.

– Det är på tok för blekt, säger Björklövens Oscar Tellström till TV4.

Magnus Bogrens Björklöven åker på en sällsynt förlust. Foto: Bildbyrån

Björklöven kom till kvällens hemmamatch mot Östersund med nio raka segrar i HockeyAllsvenskan. De hade även tagit poäng 13 matcher i rad.

Men båda sviterna kom att brytas efter en skrällartad seger av bortalaget.

Björklöven var det spelförande laget men Östersund visade sig vara giftiga på kontringar. I första perioden var det Albert Sjöberg som överlistade succémålvakten Olle Eriksson Ek och gav ÖIK ledningen och i andra perioden bara rann det på. 0-2 kom genom Linus Videll och Östersund visade sedan att de minsann också kunde styra spelet och 0-3 kom genom Maksims Semjonovs i powerplay. Efter drygt halva matchen hade Östersund alltså en tremålsledning i Umeå.

Strax efter 0-3-målet hade ”Löven” däremot en puck i nät bakom Carl Lidö i ÖIK-kassen. Men Marcus Nilsson slog in pucken med en hög klubba och målet dömdes därför bort. Strax senare skulle reduceringen dock komma för hemmalaget. Oscar Tellström satte 1-3 i powerplay, men glädjen blev kortvarig. Bara 33 sekunder efter reduceringen stack nämligen Östersund upp och gjorde 1-4, vilket också var ställningen inför tredje perioden.

Chockförlust för Björklöven mot Östersund

Trots 22-12 i skott till Björklöven var ställningen alltså 4-1 till Östersund.

– Det är för blekt. Vi slarvar med pucken, jobbar inte riktigt klart vad vi ska göra. Det är på tok för blekt. Vi måste steppa upp i alla delar. Vi måste göra något bra av de här sista 20 minuterna, säger målskytten Tellström till TV4.

Östersund var desto nöjdare med insatsen och matchbilden.

– Det är mycket så som vi vill ha det. Det är lite ställningskrig och sedan tar vi vara på de chanser som vi får. Björklöven är seriens överlägset bästa lag så det gäller att vara ödmjuka och det tycker jag att vi gör bra i dag, säger Daniel Öhrn.

Björklöven inledde sedan en rejäl jakt på att komma tillbaka i matchen. Oscar Tellström klev fram igen och satte sitt andra mål i matchen för att reducera. Men efter att Björklöven plockat ut målvakten i slutet av matchen kunde Östersund punktera matchen. Samuel Solem lade in 2-5 i tom kasse för att säkra segern för bortalaget. Slutresultatet skrevs sedan till 3-6 sedan Björklöven lyckats reducera innan ÖIK återigen gjort mål i tom kasse.

Björklöven hade tidigare bara förlorat två (!) av 29 matcher efter ordinarie tid. Men Östersund blir alltså det blott tredje laget att ta alla tre poäng mot serieledarna. Tidigare har även Kalmar och Vimmerby lyckats besegra Björklöven under 60 minuter.

Björklöven – Östersund 3–6 (0-1,1-3,2-2)

Björklöven: Oscar Tellström 2, Lenni Killinen.

Östersund: Albert Sjöberg, Linus Videll, Maksims Semjonovs, Lukas Sagranden, Samuel Solem, Daniel Öhrn.

