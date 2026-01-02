FBK-lånet stor övertidshjälte för Bik Karlskoga
Följ HockeySverige på
Google news
- Bik Karlskoga-seger med 2–1 efter förlängning
- Noel Fransén tvåmålsskytt för Bik Karlskoga
- Bik Karlskogas 17:e seger
Matchen mellan Bik Karlskoga och SSK i hockeyallsvenskan slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Bik Karlskoga avgöra till 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0). Noel Fransén spelade en avgörande roll för Bik Karlskoga med det vinnande målet i förlängningen.
AIK nästa för Bik Karlskoga
Bik Karlskoga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.01 slog Noel Fransén till efter förarbete av Leevi Viitala och Casper Haugen Evensen.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
Albin Carlson kvitterade för SSK tidigt i tredje perioden assisterad av Viktor Liljegren och Sebastian Dyk.
Stor matchhjälte för Bik Karlskoga blev Noel Fransén som 3.24 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.
Bik Karlskoga har tre segrar och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK har två vinster och tre förluster och 16–15 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att SSK nu ligger på nionde plats i tabellen. Bik Karlskoga är på tredje plats. Ett fint lyft för SSK som låg på 13:e plats så sent som den 4 december.
Måndag 5 januari spelar Bik Karlskoga borta mot AIK 20.00 och SSK mot Västerås borta 17.30 i ABB Arena Nord.
Bik Karlskoga–SSK 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Nobelhallen
Första perioden: 1–0 (1.01) Noel Fransén (Leevi Viitala, Casper Haugen Evensen).
Tredje perioden: 1–1 (41.50) Albin Carlson (Viktor Liljegren, Sebastian Dyk).
Förlängning: 2–1 (63.24) Noel Fransén (Simen Andre Edvardsen, Gustaf Thorell).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Bik Karlskoga: 3-0-2
SSK: 2-1-2
Nästa match:
Bik Karlskoga: AIK, borta, 5 januari 20.00
SSK: Västerås IK, borta, 5 januari 17.30
Den här artikeln handlar om: