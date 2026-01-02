FBK-lånet stor övertidshjälte för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga-seger med 2–1 efter förlängning

Noel Fransén tvåmålsskytt för Bik Karlskoga

Bik Karlskogas 17:e seger

Matchen mellan Bik Karlskoga och SSK i hockeyallsvenskan slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Bik Karlskoga avgöra till 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0). Noel Fransén spelade en avgörande roll för Bik Karlskoga med det vinnande målet i förlängningen.

AIK nästa för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.01 slog Noel Fransén till efter förarbete av Leevi Viitala och Casper Haugen Evensen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Albin Carlson kvitterade för SSK tidigt i tredje perioden assisterad av Viktor Liljegren och Sebastian Dyk.

Stor matchhjälte för Bik Karlskoga blev Noel Fransén som 3.24 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Bik Karlskoga har tre segrar och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan SSK har två vinster och tre förluster och 16–15 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att SSK nu ligger på nionde plats i tabellen. Bik Karlskoga är på tredje plats. Ett fint lyft för SSK som låg på 13:e plats så sent som den 4 december.

Måndag 5 januari spelar Bik Karlskoga borta mot AIK 20.00 och SSK mot Västerås borta 17.30 i ABB Arena Nord.

Bik Karlskoga–SSK 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (1.01) Noel Fransén (Leevi Viitala, Casper Haugen Evensen).

Tredje perioden: 1–1 (41.50) Albin Carlson (Viktor Liljegren, Sebastian Dyk).

Förlängning: 2–1 (63.24) Noel Fransén (Simen Andre Edvardsen, Gustaf Thorell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

SSK: 2-1-2

Nästa match:

Bik Karlskoga: AIK, borta, 5 januari 20.00

SSK: Västerås IK, borta, 5 januari 17.30