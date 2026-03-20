Gick på knock: ”Precis det vi vill göra”

Måns Karlsson
Det var mållöst efter en period. Drygt elva minuter in på den andra ledde BIK Karlskoga med 4-0 mot Nybro.
– Vi gör precis det vi vill göra, säger Karlskogas Tim Barkemo.
– Det här är inte bra nog, säger Nybros Joachim Rohdin.

Hampus Plato gjorde 3-0. Foto: Bildbyrån.

BIK Karlskoga stormar mot semifinal i HockeyAllsvenskans slutspel. Efter segrar i de två hemmamatcherna gick de på knock i den första bortamatchen i kvartsfinalserien mot Nybro. Detta efter att man gjort fyra mål på knappt nio minuter i den andra perioden.

  • Henrik Björklund gjorde 1-0 efter 2:42.
  • Alexander Ljungkrantz gjorde 2-0 efter 3:50.
  • Hampus Plato gjorde 3-0 efter 9:45.
  • Tim Barkemo gjorde 4-0 efter 11:25.

– Vi har 4-0 på tavlan och gör precis det vi vill göra i andra. Vi spelar vårt spel och tar puckarna på mål. Det har gynnat oss den här perioden, sade 4-0-skytten Barkemo.

”Surt”

I Nybro-lägret var stämningen desto dystrare.

– Det här är inte bra nog. Vi får ingen längd i anfallen men de får längden på oss. Det måste gå snabbare och vi måste spela enklare nerifrån, säger Nybros Joachim Rohdin.

Nybro tog timeout efter 2-0 – men det hjälpte inte.

– Vi sa att vi skulle vakna till och vinna perioden därifrån i alla fall. Men de lyckas göra två mål till. Det är surt.

I den tredje perioden kom sen 5-0 via Åke Stakkestad.

Matchen pågår och står 5-0.

