Gick på knock: ”Precis det vi vill göra”
Det var mållöst efter en period. Drygt elva minuter in på den andra ledde BIK Karlskoga med 4-0 mot Nybro.
– Vi gör precis det vi vill göra, säger Karlskogas Tim Barkemo.
– Det här är inte bra nog, säger Nybros Joachim Rohdin.
BIK Karlskoga stormar mot semifinal i HockeyAllsvenskans slutspel. Efter segrar i de två hemmamatcherna gick de på knock i den första bortamatchen i kvartsfinalserien mot Nybro. Detta efter att man gjort fyra mål på knappt nio minuter i den andra perioden.
- Henrik Björklund gjorde 1-0 efter 2:42.
- Alexander Ljungkrantz gjorde 2-0 efter 3:50.
- Hampus Plato gjorde 3-0 efter 9:45.
- Tim Barkemo gjorde 4-0 efter 11:25.
– Vi har 4-0 på tavlan och gör precis det vi vill göra i andra. Vi spelar vårt spel och tar puckarna på mål. Det har gynnat oss den här perioden, sade 4-0-skytten Barkemo.
”Surt”
I Nybro-lägret var stämningen desto dystrare.
– Det här är inte bra nog. Vi får ingen längd i anfallen men de får längden på oss. Det måste gå snabbare och vi måste spela enklare nerifrån, säger Nybros Joachim Rohdin.
Nybro tog timeout efter 2-0 – men det hjälpte inte.
– Vi sa att vi skulle vakna till och vinna perioden därifrån i alla fall. Men de lyckas göra två mål till. Det är surt.
I den tredje perioden kom sen 5-0 via Åke Stakkestad.
Matchen pågår och står 5-0.
