Bryter med målvakten – och plockar in JVM-keepern

BIK Karlskoga gör förändringar på sin målvaktssida.

Klubben bryter med Trym Gran – och lånar i stället in JVM-keepern Måns Goos från Färjestad.

Måns Goos är tillbaka i BIK Karlskoga sedan Trym Gran lämnat klubben. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det har varit rörigt på Karlskogas målvaktssida under säsongen.

Inför säsongen värvades Trym Gran men han har haft stora skadeproblem och bara spelat i en match. Därför värvade BIK in Olof Lindbom som har gjort succé, men han blev sedan också skadad. Därför har Karlskoga lånat in ett stort antal målvakter för att kunna ställa upp med två burväktare. Sedan har Lindbom kommit tillbaka men då nyligen åkte BIK på en ny smäll. Toppmålvakten Lars Volden klev nämligen av med en skada i onsdagens seger mot Östersund och har just nu osäker status.

Nu, under torsdagskvällen, meddelar Karlskoga att de gör förändringar i sin målvaktssida. Klubben går skilda vägar med Trym Gran, som alltså endast spelat en match den här säsongen på grund av skada.

– Trym kom till mig med en önskan om att få bryta det kontrakt vi har med honom. Efter dialog har vi valt att möta den önskan och går därför skilda vägar. Vi vill samtidigt tacka Trym för den tid han varit hos oss och önska honom lycka till framöver, säger sportchef Torsten Yngveson.

Klart: Måns Goos tillbaka i BIK Karlskoga

Eftersom Lars Volden är skadad behöver BIK Karlskoga dock få in en ersättare som kan bilda målvaktspar med Olof Lindbom framöver. Nu meddelar Bofors också att det blir ett bekant ansikte som ansluter till laget.

Måns Goos blev inlånad av Karlskoga tidigare under säsongen när Lindbom var skadad och han spelade då två matcher i HockeyAllsvenskan. Nu står det klart att BIK Karlskoga lånar in 18-åringen igen och han ansluter till laget omgående.

– Vi har möjlighet att få tillbaka Goos från Färjestad BK. Han ansluter till truppen redan imorgon och följer med laget till Ljungby, säger Torsten Yngveson.

Måns Goos var nyligen med i den svenska JVM-truppen som vann guld i USA runt årsskiftet. Goos var däremot tredjemålvakt bakom Love Härenstam och Herman Liv och spelade därför ingenting i turneringen. Sedan JVM-guldet har Goos varit tillbaka i Färjestad och spelat i U20 Nationell, men nu väntar alltså återigen spel i Karlskoga för talangen.

