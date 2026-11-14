Hockeyettan spelare för spelare: Borås – ”Vår egen Jockiboi"

”Man trodde att han skulle växa och växa och växa”

”Han har verktygen, men han måste få i dem i lådan”

”Han har lite teknik för att vara så stor”

”Jag känner tyvärr inte igen någon av dem så jag får titta på siffrorna”

”En oerhört smart center som du kan ha som både offensiv och defensiv i Hockeyettan”

”Det går inte att ligga på 99% där, det är 100 som gäller, han är inte under 100% någon gång”

”Vi kallar honom vår egen Jockiboi”

”Det är en riktig duracellkanin, han kör och kör”

”Lägg ner en femma i myntinkastet så kör han”

”De jobbar för klubben varje dag”

De har varit med och nosat på den absoluta toppen i några år, men den här säsongen målas Borås upp som en av de riktigt stora favoriterna och har startat seriespelet riktigt stabilt. Samtidigt råder det knappast någon tvekan om att det finns en tydlig strategi i lagbygget. Visby/Roma tog klivet upp i Hockeyallsvenskan i våras med ett lag byggt av gedigna karaktärsspelare och det ser ut som att Borås vill göra något liknande. Kanske rent av ännu mer brunkigt.



Men att det enbart skulle röra sig om brunk tillbakavisas kraftigt av tränaren Fredrik Johansson .

– Det tror jag är en liten fel bild med modifikation. Jag tycker att vi har en bra rollfördelning, det är ett hårt arbetande lag som jobbar varje dag i fys, träning och match. Vi har karaktärer som kan bli arga när vi behöver bli arga och ett bra karaktärslag, men framförallt är rollfördelningen bra. Det finns både hårt fysiskt, men också finess i det här laget. Ta Adam Aunes Johansson som är en härlig lirare, ta Adam Hirsch, Anton Svensson. Sen har vi ”Stormen”, Aterius och sådana här som är lite tuffare att möta och det finns några tuffa backar också, men jag tycker vi har en bra mix på vår nivå.

Fredrik Johansson.





Att det rör sig om ett lag som ser ut att vara byggt för ett intensivt slutspel snarare än en vardaglig serielunk kommer man dock inte ifrån.



– Vi ska spela med fart och det gör vi stundtals, vi tycker vi har blivit bättre och bättre under resans gång. Vi vill ha ett disciplinerat försvarsspel där vi är tydliga i våra roller i försvarszon. Sen att vi har lite fria tyglar i det offensiva spelet, lite mer lösningsorienterade spelare, att de hittar egna lösningar, allt kan inte vi coacher rita. Det jag kanske skulle vilja ha lite mer det är att vi behöver kanske vara lite rakare och ta lite mer avslut, det är väl det jag skulle vilja förbättra oss i, funderar coachen.

– Det är en jävla skön grupp, det är lite vibbar från när jag tog Halmstad till Allettan-finalen. En grupp som kör, inget gnäll. Vi har tränat hårt, vi har tränat bra, vi har tränat mycket. Men det handlar inte om att det är något VM i det, utan vi har gjort det med tanke och har verkligen svarat upp på det. Vi har en bra harmoni, det är sköna killar. Det är någon tystlåten, det är någon som pratar, det är en bra mix av både yngre och äldre och lite härliga killar, så jag tycker vi har fått ihop det bra.

Men med detta sagt vilka är egentligen spelarna som ska göra att Borås är med och utmanar om den allsvenska platsen hela vägen in i kaklet den här säsongen? Det har blivit dags att låta tränaren Fredrik Johansson reflektera över sitt spelargalleri. Här är Borås 26/27, spelare för spelare.