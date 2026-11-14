Förlorade - trots svenskarnas mål

Nashville fick jubla - trots svenskarnas mål för Vegas. Foto: Bildbyrån.

Victor Olofsson och Rasmus Andersson blev båda målskyttar för Vegas Golden Knights i nattens möte med Nashville Predators. Trots de svenska fullträffarna räckte det inte till seger. Nashville kunde till slut vinna med 3–2 efter straffläggning.

Det var Nashville som fick den bästa starten på matchen. Efter 7.56 i den första perioden satte Ryan O'Reilly 1–0 bakom Vegasmålvakten, framspelad av Steven Stamkos och Michael Bournque.

Vegas skulle dock få till en snabb replik. Med 11.19 spelat av perioden klev Victor Olofsson fram och kvitterade till 1–1. Den svenske forwarden hittade nätet med ett handledsskott och noterades därmed för sitt sjätte mål för säsongen. Ivan Barbashev och Tomas Hertl stod för förarbetet.

I den andra perioden var det dags för ytterligare en svensk att kliva in i målprotokollet. Rasmus Andersson gav Vegas ledningen med 2–1 när han överlistade Nashvilles målvakt Juuse Saros efter 10.48. Mitch Marner och Parker Wotherspoon noterades för assisten till backens tredje mål för säsongen.

Svensken låg bakom kvitteringen

Ledningen höll sig dock inte hela vägen. Ryan O'Reilly blev tvåmålsskytt när han kvitterade till 2–2 med 9.44 kvar av den tredje perioden. Adam Wilsby noterades för en passningspoäng på veterancenterns kvittering. Några fler mål föll varken under ordinarie tid eller i förlängningen.

Matchen fick därmed avgöras på straffar, där Nashville drog det längsta strået. Roman Josi satte den avgörande straffen och säkrade bonuspoängen för Predators. Även Filip Forsberg satte sin straff.

För Vegas blev det därmed en tung förlust, trots att både Victor Olofsson och Rasmus Andersson hittade rätt under ordinarie matchtid.