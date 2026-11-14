Vann - i första farmarlagsmatchen på över tre år

Arvid Söderblom skickades till AHL efter att ha passerat genom waivers.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

3 maj 2023. Det var senast Arvid Söderblom stod en match för Rockford IceHogs. 16 april 2023 var senast han stod en grundseriematch i AHL. Men i natt var det dags igen för den svenske VM-målvakten.

Söderblom sattes upp på waivers och skickades ner i AHL av Chicago Blackhawks efter en 9-2-förlust mot Carolina Hurricanes, vilket skapade rubriker i och runt laget. Söderblom släppte in tre mål på 16 skott i storförlusten, där han blev inbytt efter att Spencer Knight släppt in sex mål på 17 skott. Den 27-årige svensken står noterad för en räddningsprocent på 84,2 procent samt ett snitt på 4,67 insläppta mål per match på fem NHL -matcher den här säsongen.

– Jag ser på mig själv och alla i det här omklädningsrummet. Vi borde vara förbannade på oss själva för att vi lät det här hända. Om jag ska vara ärlig tycker jag att vi har försatt honom i riktigt svåra situationer, sade målvaktskollegan Knight.

Och i natt tvingades Söderblom alltså spela i AHL för första gången på tre och ett halvt år. Där blev han en vinnare direkt. Med landsmannen Isak Posch i motståndarlaget Milwaukee Admirals vann Söderbloms IceHogs med 3-2 efter förlängning. Söderblom stoppade 22 av 24 skott, medan Posch stoppade 22 av 25 skott.

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En annan målvakt som imponerar i AHL är Damian Clara. Den tidigare Brynäs- och Färjestadsmålvakten gör sitt första hela år i Nordamerika och har efter sju matcher en räddningsprocent på 93,0 och ett insläppta mål per match-snitt på 1,96. Med dessa båda siffror finns han med i toppen av AHL:s målvaktskategorier.

I natt blev han utsedd till matchens bästa spelare när hans San Diego Gulls besegrade Bakersfield Condors med 3-2 efter förlängning. Clara stoppade 29 av 31 skott. I den andra kassen imponerade en annan tidigare Färjestadsmålvakt, Matt Tomkins, som räddade 36 av 38 skott.

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Det finns också en svensk doldis som är inne i en fin form i farmarligan, nämligen Wilmer Skoog. 27-åringen, som fick debutera i NHL med Florida Panthers förra säsongen tillhör nu Detroit Red Wings organisation och där går han starkt för klubbens AHL-lag Grand Rapids Griffins.

I natt gjorde han sitt andra mål för säsongen, i 3-0-segern mot Iowa Wild, och han har i och med det gjort sju poäng på sina sex senaste matcher. Totalt har det blivit 2+8 på 16 matcher den här hösten.

Se Skoogs mål i videospelaren.