Blytunga beskedet: Borta resten av säsongen

Vimmerby kämpar just nu för att klara sig från negativt kval, då kommer smällen. Lagets skyttekung ser ut att missa resterande del av säsongen, det meddelar Dagens Vimmerby.

Vimmerbys Emil Ekholm ser ut att missa resterande del av säsongen

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån

Mitt under slutspurten av grundserien möts Vimmerby av ett blytungt besked, Emil Ekholm har troligen spelat sin sista match för säsongen.

– Vi fick en diagnos som tyder på att han inte kommer att kunna spela mer. Allt annat är en bonus och det är klart att det är tråkigt, säger VH-tränaren till Dagens Vimmerby.

Ekholm klev av skadad den 24 januari i en hemmamatch mot serieledande Björklöven. Efter händelsen har det låtit positivt, men nu kommer det tunga beskedet att han missar resten av säsongen.

Forwarden har gjort 18 poäng (11+7) på 40 matcher och leder därmed lagets interna skytteliga.

De spelarna är tillbaka efter skadefrånvaro

Något som smålänningarna kan glädjas åt är att både August Lissel och Marcus Limpar Lantz är spelklara efter skador och kommer att finnas med i laguppställningen redan ikväll.

– De kommer att spela i kväll. Vi har bra konkurrens i laget just nu. Den skarpaste vi har haft hittills i år och jag tror att det kommer göra alla lite bättre, säger Eric Karlsson till tidningen.

Däremot är William Alftberg fortsatt skadad men det finns ett hopp att han snart ska vara tillbaka.

Veckans spelschema för Vimmerby kan bli en utmaning. På sex dagar ska klubben spela fyra matcher, totalt återstår det endast sex matcher av säsongen. Upp till säker mark har laget just nu tre poäng, där man jagar Västerås.

Source: Emil Ekholm @ Elite Prospects