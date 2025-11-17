Det var i derbyt mellan Södertälje och AIK som centern Hampus Harlestam tvingades lämna isen efter att ha brakat in i sargen. Nu ger huvudtränare Andreas Johansson besked om 32-åringens tillstånd.

– Han kommer säkert att vara borta ett par veckor i alla fall, säger ”AJ” till Länstidningen Södertälje.

Hampus Harlestam. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Det var under lördagskvällen som olyckan var framme för Södertäljes Hampus Harlestam. Den 32-årige centern brakade in i sargen och tvingades avbryta i matchen mot AIK. Nu ger huvudtränare Andreas Johansson besked om den viktige forwarden.

– Han har fått en smäll upp mot axeln men inte så farlig som vi kanske trodde från början. Men han kommer säkert att vara borta ett par veckor i alla fall, jag har haft den där skadan själv några gånger, det brukar ta 14 dagar innan man får tillbaka styrkan. Får man en smäll där så är det så jäkla mycket som gör ont, smärtan går ner mot lungorna. Men det kunde ha varit mycket värre, om nyckelbenet hade gått av, säger ”AJ” till LT.

Harlestam har bidragit med sju poäng (1+6) på de inledande 18 omgångarna och tappet lär kännas av då SSK redan har manfall i form av Henrik Eriksson, samt att lånet Arvid Costmar återvänt till Djurgården. Harlestam ser ut att bli tillbaka i början av december.

Kaptenen tillbaka i laguppställningen

En ljusglimt är att den välmeriterade kaptenen Patrik Zackrisson är tillbaka i full träning och förväntas spela i onsdagens match mot Kalmar. 38-åringen har producerat sju poäng (1+7) på 16 matcher för SSK, och förväntas leda laget med sina mängder av SHL-erfarenhet.

Source: Hampus Harlestam @ Elite Prospects