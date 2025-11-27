Beskedet: Stängs av efter matchstraffet
MoDo får klara sig utan Alex Swetlikoff den närmaste tiden.
Efter matchstraffet mot AIK i går får nu forwarden fyra matchers avstängning.
Efter att ha anmälts till disciplinnämnden under torsdagsmorgonen meddelar Hockeyallsvenskan via sin hemsida att disciplinnämnden beslutat sig för att stänga av MoDo-forwarden Alex Swetlikoff i fyra matcher.
Detta till följd av den crosschecking han delade ut på AIK-forwarden Jesper Samuelsson i samband med att slutsignalen för den första perioden ljöd i gårdagens möte mellan AIK och MoDo på Hovet.
Utöver de fyra matcherna som Swetlikoff blir avstängd får han även en böter på 8 500 kronor.
”Korkat” agerande, enligt Karlin
Efter 2–1-segern efter förlängning kallade MoDo-tränaren Mattias Karlin agerandet från Swetlikoff för ”korkat”.
– Det blir ju en kampsituation bakom mål där i början, där Swetlikoff gör något och AIK:aren gör något. Sen går pucken ur zon, gnabbet fortsätter och helt plötsligt sätter han upp en klubba mot huvudet. Det är jätteonödigt, naturligtvis, sade Karlin till Hockeysverige.se.
Den 24-årige kanadensaren hämtades in till MoDo från ECHL-laget Fort Wayne Komets inför den här säsongen och har producerat 13 poäng (5+8) på 22 matcher för MoDo den här säsongen.
