Beskedet: Stängs av efter matchstraffet

MoDo får klara sig utan Alex Swetlikoff den närmaste tiden.

Efter matchstraffet mot AIK i går får nu forwarden fyra matchers avstängning.

Alex Swetlikoff.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Efter att ha anmälts till disciplinnämnden under torsdagsmorgonen meddelar Hockeyallsvenskan via sin hemsida att disciplinnämnden beslutat sig för att stänga av MoDo-forwarden Alex Swetlikoff i fyra matcher.

Detta till följd av den crosschecking han delade ut på AIK-forwarden Jesper Samuelsson i samband med att slutsignalen för den första perioden ljöd i gårdagens möte mellan AIK och MoDo på Hovet.

Utöver de fyra matcherna som Swetlikoff blir avstängd får han även en böter på 8 500 kronor.

”Korkat” agerande, enligt Karlin

Efter 2–1-segern efter förlängning kallade MoDo-tränaren Mattias Karlin agerandet från Swetlikoff för ”korkat”.

– Det blir ju en kampsituation bakom mål där i början, där Swetlikoff gör något och AIK:aren gör något. Sen går pucken ur zon, gnabbet fortsätter och helt plötsligt sätter han upp en klubba mot huvudet. Det är jätteonödigt, naturligtvis, sade Karlin till Hockeysverige.se.

Den 24-årige kanadensaren hämtades in till MoDo från ECHL-laget Fort Wayne Komets inför den här säsongen och har producerat 13 poäng (5+8) på 22 matcher för MoDo den här säsongen.

Source: Alex Swetlikoff @ Elite Prospects