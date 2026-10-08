Beskedet: Nyckelbacken stängs av

Jakob Ragnarsson stängs av.

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Jakob Ragnarsson stängs av i två matcher för sin tackling i ryggen på Visby Romas forward Elias Lindström.

Det var i slutskedet av den andra perioden i gårdagens möte i Hockeyallsvenskan mellan Almtuna och Visby Roma (3–1) som Ragnarsson fick ett matchstraff till följd av en tackling på Lindström. Under torsdagsmorgonen anmälde Almtunas nyckelback till disciplinnämnden, som nu väljer att stänga av Ragnarsson för boarding.

Försvaret: "Tar inget som helst ansvar som puckförare"

I domen skriver Almtuna, å Ragnarssons vägnar, att Lindström borde ha tagit ett större ansvar för att försvara sig i situationen.

"Om Visby-spelaren väljer att ta emot tacklingen i ryggen eller helt saknar förmåga att uppfatta situationen låter vi vara osagt. Vi menar att man MÅSTE ta hänsyn till att spelaren som blir tacklad sätter sig i en situation där man inte kan ta emot en tackling, och tar inget som helst ansvar som puckförare", skriver man bland annat.

Missar matcher mot Kalmar och Nybro

Disciplinnämnden gör emellertid bedömningen att Ragnarsson tacklar motspelaren i ryggen nära sargen, så att Visby-spelaren träffar sargen på ett farligt sätt och att Lindströms position före tacklingen inte innebär att tacklingen är straffri.

För Ragnarsson innebär avstängningen att han missar Almtunas matcher mot Kalmar (fredag) och Nybro (söndag).