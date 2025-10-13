Beskedet: Fälls för filmning

Emil Forslund anmäldes för filmning efter gårdagens match mot Västerås.

Nu fälls Nybros forward av disciplinnämnden.

Emil Forslund.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Nybros forward Emil Forslund får 5 000 kronor i böter för en filmning i gårdagens match mot Västerås.



Det var halvvägs genom den tredje perioden i gårdagens match som situationen uppstod, där Forslund föll till isen efter närkontakt med Oscar Lawner i samband med att Forslund dumpade ned pucken i offensiv zon. I domen skriver disciplinnämnden att Forslund förstärker situationen i syfte att få med sig en felaktig utvisning på motståndaren.

Försvar sig: ”Stämmer inte”

I nämndens dom försvarar sig dock Forslund: ”I min riktningsförändring greppar Västerås spelaren tag i min arm och i samma situation träffar Västerås spelaren mig mot ansiktet med sin klubba vilket också syns på videon som bifogats i anmälan. Det gör att jag tappar balansen av greppandet i min arm, och rycker tillbaka med huvudet i samma rörelse då klubban träffar mig mot ansiktet. Detta gör att det skapas en rotation och jag faller till isen. Men att jag var ute efter att förstärka interference-situationen stämmer inte”, skriver Forslund i sitt yttrande.



Situationen utmynnade i en dubbelutvisning, där Lawner visades ut två minuter för interference medan Forslund fick en tvåminutersutvisning för diving.



Nybro vann matchen i Hockeyallsvenskan med 4–3 efter förlängning.



Se situationen här.