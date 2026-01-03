Beskedet: Bryter med jumbon

Tvillingarna Max och Joel Wahlgren bryter sina avtal med hockeyallsvenska jumbon Troja-Ljungby.

I stället väntar spel i Hockeyettan med Visby/Roma.

Max och Joel Wahlgren lämnar Troja-Ljungby.

Foto: Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Troja-Ljungby att klubben tillsammans med tvillingarna Max och Joel Wahlgren valt att bryta kontrakten.

– Efter en konstruktiv, ärlig och transparent dialog med Joel, Max och deras agent kom vi överens om att bryta gällande avtal. Detta innebär att grabbarna är fria att söka ny valfri klubb, samtidigt frigör det pengar för oss att återinvestera i truppen, säger sportchefen Tobias Johansson till sajten.

Ny klubbadress för 24-åringarna blir i stället Visby/Roma i Hockeyettan.

– Vi är väldigt glada att kunna knyta till oss Joel och Max. Vi har varit på jakt efter dem tidigare, bland annat redan när de lämnade MoDo, säger sportchefen André Lundholm i ett inlägg på Facebook.

Wahlgren-bröderna hjälpte Troja-Ljungby upp från Hockeyettan till Hockeyallsvenskan förra säsongen, men har den här säsongen fått sparsamt med speltid i den allsvenska jumbon. Under mellandagarna lånades bröderna ut till Hockeyettan-klubben Västervik.

Max Wahlgren har meriter från U18-VM-spel med Småkronorna och bägge bröderna har allsvenska matcher med MoDo på meritlistan.