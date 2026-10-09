Spikade igen – håller nollan i viktiga segern

Benedikt Oschgan spikade igen för Västerås.

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Västerås IK plockade tre viktiga poäng hemma i ABB Arena Nord när Nybro Vikings IF besegrades med 2–0 i HockeyAllsvenskans nionde omgång. Det blev en grinig och utvisningstät drabbning där Västerås utnyttjade sina chanser i numerärt överläge.

Efter en mållös första period fick hemmalaget hål på Pontus Eltonius i Nybrokassen efter drygt 35 minuter. I spel fem mot fyra slog Theo Keilin till med sitt andra mål för säsongen, assisterad av Jimmie Jansson Lorek och Fabian Hellström. Nybro drog på sig flera utvisningar i den andra akten vilket gav Västerås momentum.

I den tredje perioden punkterades matchen. Fabian Hellström utökade till 2–0 i powerplay efter 47.19 och noterades därmed för både mål och assist. Matchen bjöd även på slutdramatik med en hel del känslor och utvisningar, bland annat en tiominutersutvisning på Victor Pantzare. Nybro plockade ut målvakten i slutet men lyckades inte få hål på Benedikt Oschgan, som motade samtliga 21 skott och höll nollan för Västerås.

Matchfakta Västerås – Nybro

Västerås IK – Nybro Vikings IF 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (35.33) Theo Keilin (Jimmie Jansson, Fabian Hellström)

Tredje perioden: 2–0 (47.19) Fabian Hellström (Jimmie Jansson, Victor Pantzare)

Skott: 19–21 (7–5, 9–6, 3–10)

Utvisningar: Västerås 5x2 min, 1x10 min – Nybro 5x2 min

Räddningsprocent: Västerås (Benedikt Oschgan) 100% – Nybro (Pontus Eltonius) 89,47%