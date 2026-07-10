Bekräftat: Klar för Leksand

Tyler Angle är klar för Lekand. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

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Tyler Angle spelade under den gångna säsongen för Grand Rapids Griffins i AHL och gjorde där 26 poäng på 62 matcher. Tidigare har han även gjort en säsong i Tyskland samt över 200 matcher i farmarligan. Nu väntar ett äventyr i Sverige.

Kanadensaren har skrivit på för Leksands IF. Det rör sig om ett ettårsavtal, bekräftar klubben på sin hemsida .

– Tyler är en smart och spelskicklig center. Han vill ta ansvar över hela banan med sitt spel och hans stora uppsidor sitter i det offensiva spelet och spelet med puck, säger sportchefen Jesper Ollas.

Tyler Angle väljer spel i Leksand

Angle har spelat fyra matcher i NHL, för Columbus Blue Jackets, säsongerna 22/23 och 23/24. Han valdes också av Blue Jackets i sjunderundan av NHL-draften 2019. Efter att kanadensaren nu presenterats för Leksand har de nu fem nordamerikaner i truppen nästa säsong.

– Mitt mål är att bidra med poäng och hjälpa laget att ta sig tillbaka till SHL. Jag vill spela med hög arbetsmoral, skapa offensiva möjligheter för mina lagkamrater och vara en ansvarsfull tvåvägsspelare som gör nytta över hela isen, säger han själv.