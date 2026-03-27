Bekräftat: Poängkungen klar för HA-klubben

Karl Umegård och Mora är överens. Nu skriver parterna ett tvåårskontrakt.

– Väldigt nöjda, säger klubben på sin hemsida.

Karl Umegård är klar för Mora. Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån

Tidigare under mars kom det uppgifter från Expressen om att Karl Umegård var klar för Mora. Nu bekräftar klubben spekulationerna – 22-åringen är klar för hockeyallsvenska spel med dalaklubben.

– Vi är väldigt nöjda med att Karl väljer Mora IK. Han är en spelare vi haft ögonen på sedan juniortiden och som vi tror kommer passa mycket bra hos oss, skriver klubben på sin hemsida under fredagen.

Under säsongen 2025/2026 spelade forwarden i Hockeyettan där han tillhörde Mariestad BoIS. På 38 matcher stod Umegård för 69 poäng (21+48) vilket gör honom till lagets poängkung.

22-åringen har tidigare testat på hockeyallsvenska när han under säsongen 2022/2023 gjorde 16 matcher med MoDo Hockey i ligan. Då noterades han för 3 poäng (1+2).

Karl Umegård skriver ett tvåårskontrakt med Mora som sträcker sig över säsongen 2027/2028.

