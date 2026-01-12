Bakslaget: Kaptenen har drabbats av hjärnskakning

Karlskoga får klara sig utan sin kapten den närmaste tiden. Gustaf Thorell har drabbats av en hjärnskakning efter smällen mot Troja/Ljungby.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Det var i en stökig match mot Troja/Ljungby som Gustaf Thorell fick ta emot en tuff tackling. Motståndarbacken Arvils Bergmanis fick ett matchstraff för en huvudtackling, samtidigt som även Trojas materialförvaltare fick matchstraff under efterspelet. Under söndagen kom också beskedet att backen stängs av i två matcher.

Nu meddelar Karlskoga också att kaptenen har drabbats av en hjärnskakning.

Någon exakt prognos finns inte, men klart är att han inte kommer att spela i de närmaste matcherna.

— Efter omständigheterna mår ”Gurra” bra. För honom handlar det nu om att vila och därefter genomföra hjärntrappan, säger Karlskogas fysio Edwin Lindström i ett pressmeddelande.

Gustaf Thorell har gjort 24 poäng på 35 matcher den här säsongen. Med det har han redan passerat förra årets notering då det blev 19 poäng på 51 matcher. Han är också delad trea i den interna poängligan. Karlskoga förlorade matchen mot jumbon med 2-1. Det en dag efter att man hade spöat AIK med 6-0 på bortaplan.

Source: Gustaf Thorell @ Elite Prospects