Backlöftet lämnar - efter åtta matcher

Aron Dahlqvist lämnar Nybro för Östersund. Foto: Patric SÃ¶derstrÃ¶m / BILDBYRÃ N / COP 347 / PT0032

Foto: BILDBYRÃ N

Brynäs IF backlöfte Aron Dahlqvist lånades ut till Hockeyallsvenskan och Nybro Vikings IF inför säsongen för att få en större roll och mer speltid. Åtta matcher in på säsongen har dock speltiden varit skral för Dahlqvist. Som mest har han loggat 10 minuters istid, det gjorde han i matchen mot Kalmar HC den 25 september. I övrigt har det varit omkring fem minuters istid i snitt för backen.

Aron Dahlqvist lämnar Nybro

Nu meddelar Nybro att Aron Dahlqvist lämnar klubben och kallas tillbaka till Brynäs. Enligt den sportsliga ledningen hos smålänningarna kommer beskedet något överraskande.

-- Jag fick i helgen beskedet att Aron ville lämna oss och kommer nu återkallas till Brynäs. Jag vill vara mycket tydlig med att vi inte hade några som helst planer på att göra oss av med Aron utan vi hade en tydlig plan hur vi skulle arbeta med honom framåt, säger sportchef Mikael Aaro till klubbens hemsida.

Flyttar till Östersund

Istället meddelar nu Brynäs att Dahlqvist istället lånas ut till Nybros konkurrent i Hockeyallsvenskan, Östersunds IK.

– Vi är tacksamma för bra dialog och samarbete med både Nybro och och Östersund. Vi ser fram att emot att följa Arons forsatta utveckling i ÖIK framöver, säger sportchef Johan Alcén.

-- Aron är en talangfull back som vi tror vi kan hjälpa ta nästa steg i sin utveckling. Han har redan anslutit till laget i Stockholm och är tillgänglig för spel mot AIK ikväll, säger sportchefen i Östersund Rasmus Aro.

I samma veva meddelar också Östersund att den norske backen Joachim Lunde Hermansen bryter sitt avtal och lämnar klubben i förtid.

-- Joachim hade en tuff start hos oss då han behövde rehabilitera en skada under stora delar av försäsongen. För en kort tid sedan meddelade han oss att han vill hemåt igen och efter dialog kom vi fram till att vi avslutar avtalet med varandra redan nu, säger Aro.