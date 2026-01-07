Axel Nyman fick i kväll göra sin allsvenska debut för Almtuna.

19-åringen räddade då 45 (!) skott och nollar Kalmar när Almtuna vinner med 1-0 efter straffar.

– Jag är mållös, det är jättehäftigt att se, säger TV4-experten Johan Tornberg.

Axel Nyman stod för en makalös insats direkt i debuten för Almtuna. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I december valde Almtuna att låna 19-årige målvakten Axel Nyman från Rögles U20-lag. Han skulle komma in till Uppsala-klubben och ersätta Herman Liv under tiden som succémålvakten är iväg med Juniorkronorna och spelar JVM.

Nu, samtidigt som Liv är på väg hem med en guldmedalj runt halsen, fick Nyman också debutera för Almtuna. Viktor Andrén hade fått vakta kassen i alla matcher under JVM men till kvällens bortamatch mot tabelltvåan valde Almtuna att ställa Axel Nyman mellan stolparna.

Då blev det succé direkt för junioren.

Axel Nyman håller nollan i HA-debuten

Kalmar, som har gjort näst flest mål i ligan, öste på offensivt och dominerade spelbilden. Men Nyman stoppade allt. Kalmar hade ett stort spelövertag och vann skotten överlägset. Men trots det var ställningen 0-0 efter 60 minuter. Det blev inte heller några mål i förlängningen trots att Kalmar hade vunnit skotten med otroliga 45-25. Axel Nyman stoppade alla 45 skott för att tvinga fram straffläggning i matchen.

Nyman räddade sedan också alla Kalmars straffar och när både Mikkel Øby-Olsen och Melvin Wersäll gjorde mål för Almtuna säkrade de segern. Almtuna, med Nyman i spetsen, nollar alltså Kalmar och tar en skrällartad seger med 1-0 efter straffläggning.

– Första HockeyAllsvenska matchen i sitt liv och han åker till Kalmar och vinner. Stoppar 45 skott, det är rätt okej, säger TV4:s programledare om Axel Nymans insats och får medhåll av experten Johan Tornberg:

– Nu var jag lite mållös där. Det är jättehäftigt att se, härligt och roligt för både honom och Almtuna, säger Tornberg.

Axel Nyman spelar alltså i Rögles U20-lag till vardags men stod nu för en debut i HockeyAllsvenskan värd att minnas. Under säsongen har han även varit utlånad till Halmstad i Hockeyettan där han också har storspelat med endast två insläppta mål på tre matcher i Halmstad.

Kalmar – Almtuna 0–1 SO (0-0,0-0,0-0,0-0,0-1)

Kalmar: –

Almtuna: Mikkel Øby-Olsen (avgörande straff).

Source: Axel Nyman @ Elite Prospects