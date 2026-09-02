Hockeyallsvenskan

Belönas med kontrakt - efter provspelet

Publicerad 02 september 2026 10:38
Martin Jansson
Martin Jansson
Följ HockeySverige påGoogle news

August Skiöld fick chansen med Mora under försäsongen. Nu har den resliga backen också spelat till sig ett kontrakt hos dalalaget.

August Skiöld stannar i Mora resten av säsongen.
August Skiöld stannar i Mora resten av säsongen.
Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Mora IK valde inför försäsongen att plocka in August Skiöld på ett provspel. Backen kom då från fyra raka säsonger i Hockeyettan där han förra säsongen representerade Väsby.

Under sina veckor i klubben har han också imponerat tillräckligt mycket.

23-åringen får nu ett kontrakt över hela säsongen. Med sina 198 centimeter kommer han nu att fylla en plats i Moras backuppsättning den kommande hösten. Mora har nu nio backar under kontrakt, inklusive junioren Tim Thomsson och inlånade junioren Victor Hedin Raftheim.

August Skiöld gjorde en match med Almtuna i Hockeyallsvenskan säsongen 22/23. Nu får han chansen att för första gången etablera sig på allvar på elitnivån.

Source: August Skiöld @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

ÖvergångarMora IK