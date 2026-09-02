Belönas med kontrakt - efter provspelet

August Skiöld stannar i Mora resten av säsongen.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Mora IK valde inför försäsongen att plocka in August Skiöld på ett provspel. Backen kom då från fyra raka säsonger i Hockeyettan där han förra säsongen representerade Väsby.

Under sina veckor i klubben har han också imponerat tillräckligt mycket.

23-åringen får nu ett kontrakt över hela säsongen. Med sina 198 centimeter kommer han nu att fylla en plats i Moras backuppsättning den kommande hösten. Mora har nu nio backar under kontrakt, inklusive junioren Tim Thomsson och inlånade junioren Victor Hedin Raftheim.

August Skiöld gjorde en match med Almtuna i Hockeyallsvenskan säsongen 22/23. Nu får han chansen att för första gången etablera sig på allvar på elitnivån.