Belönas med kontrakt - efter provspelet

Mora IK valde inför försäsongen att plocka in August Skiöld på ett provspel. Backen kom då från fyra raka säsonger i Hockeyettan där han förra säsongen representerade Väsby.
Under sina veckor i klubben har han också imponerat tillräckligt mycket.
23-åringen får nu ett kontrakt över hela säsongen. Med sina 198 centimeter kommer han nu att fylla en plats i Moras backuppsättning den kommande hösten. Mora har nu nio backar under kontrakt, inklusive junioren Tim Thomsson och inlånade junioren Victor Hedin Raftheim.
August Skiöld gjorde en match med Almtuna i Hockeyallsvenskan säsongen 22/23. Nu får han chansen att för första gången etablera sig på allvar på elitnivån.