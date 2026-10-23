Öppnar målkontot – får matchstraff: "Otur"

August Skiöld fick matchstraff mot Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var med en dryg minut kvar av andra perioden som August Skiöld satte upp klubban mot ansiktet på Filiph Engsund. Oskarshamnscentern tog sig snabbt där den träffat och på hemmapubliken började snabbt göra sig hörda.

Domarens arm kom också upp och längst ut syntes signalen för granskning.

– Den tar upp mot halsen här säger Engsund. Skiöld straffas lite grann kanske för att han är två meter lång. Då får man hålla nere klubban lite extra. Man kollar detta för ett matchstraff. Så allvarligt såg det väl inte ut, tyckte jag, säger TV4:s Andreas Hanson i sändningen.

Kommentatorn fortsätter sedan när reprisen rullas av situationen framför mål:

– En crosschecking kanske tycker domare Stefan Leijonklo. Engsund är inte heller särskilt glad, säger Hanson.

– Klubban kommer där upp mot hakan till. Jag har ändå svårt att se att det här ska bli ett matchstraff, fortsätter han.

Karlströms svar: "Han försöker göra sitt jobb"

Me till slut stod det där större straffen ändå kvar. Skiöld hade fått matchstraff och kunde ta sig mot duschen.

När Mora IK:s lagkapten Marcus Karlström får på sig hörlurarna menar han framförallt att Skiöld haft otur i situationen där Engsund tagit sig in på mål i samband med en avblåsning.

– Den träffar väl lite väl högt kanske. Det är otur, jag vet att han inte siktar högt. Han försöker göra sitt jobb och boxa ut. Det är svårt ibland när det går snabbt och spelare kommer in lite lågt. Lite otur för vår del, säger Karlström i TV4.

Skiöld, som var uppskriven som extraback, hade dessförinnan stått för ett av två snabba mål för Mora i den andra perioden. Det var backens första för säsongen och första i Hockeyallsvenskan.

Oskarshamn – Mora: 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Oskarshamn: Brown, Markman.

Mora: Larsson (2), Skiöld, Elvsveen, Mosley.

