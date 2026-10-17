Efter SHL-ryktet – skriver långt kontrakt med Leksand

August Lissel väljer bort SHL-lagen – och förlänger med Leksand.

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Förra säsongen prisades August Lissel som den bästa forwarden i U20 Nationell sedan han gjort otroliga 51 poäng på 24 matcher i grundserien samt 10+6 för 16 poäng på tio matcher i slutspelet.

Efter Leksands degradering till HockeyAllsvenskan flyttades Lissel upp till A-laget och där har 20-åringen sedan också imponerat under starten av årets säsong. August Lissel finns med i toppen av interna poängligan med sju mål och tolv poäng på tolv matcher så här långt.

Nu meddelar Leksands IF att talangen skriver ett nytt kontrakt med klubben. Lissels nya avtal med LIF sträcker sig i tre ytterligare säsonger, fram till 2030.

– Det känns otroligt bra och roligt att få fortsätta min karriär i Leksand ytterligare tre år. Det var lite av ett personligt mål jag hade satt upp inför säsongen att få förlängt här då jag trivs väldigt bra i både föreningen och byn, säger Lissel på klubbens hemsida .

August Lissel väljer bort SHL – stannar i Leksand

Tidigare i veckan kom Expressen med uppgifter om att August Lissel uppvaktades av ett flertal SHL-klubbar inför nästa säsong. Flera lag ska då ha aviserat ett intresse för att värva Lissel till säsongen 2027/28, dock skrev tidningen också att en fortsättning i Leksand också kunde vara aktuell.

Nu står det alltså klart att August Lissel väljer bort SHL, här och nu, för att i stället teckna ett långtidsavtal med Leksand.

– Vi är väldigt glada över att ha förlängt avtalet med August. Han har fått en fin start på säsongen, men framför allt ser vi en stor potential i honom på längre sikt. August har många fina egenskaper som vi tror att han kan utveckla ytterligare. Vi vill vara med på den resan och arbeta långsiktigt med hans utveckling. Vi är övertygade om att August har alla förutsättningar att bli en riktigt bra spelare i framtiden, säger sportchefen Jesper Ollas.

August Lissel har tidigare varit ombytt i 29 SHL-matcher för Leksand. Han var i fjol även utlånad till Vimmerby och totalt har han gjort 15 poäng på 20 matcher i HockeyAllsvenskan under sin unga karriär.