Klar för återkomst: ”Haft en dialog under en längre tid”

Anton Mylläri är tillbaka i Västerås.

Via sin hemsida meddelar klubben att veteranen skrivit på ett tvåårskontrakt.

Anton Mylläri är klar för spel i Västerås.

Foto: Tomi Natri/Imago/Bildbyrån

34-årige Anton Mylläri är klar för en ny sejour i moderklubben Västerås.

Under måndagen meddelade klubben att backveteranen skrivit på ett kontrakt över säsongen 2026/27.

– Vi har haft en dialog under en längre tid och nu föll alla bitarna på plats. Anton är en stabil tvåvägsback som kommer att stärka upp vår defensiv ytterligare, säger sportchefen Niklas Johansson.

Anton Mylläri klar för sin fjärde sejour i Västerås

Mylläri har tidigare gjort tre olika sejourer i klubben, där han senast spelade i Västerås under säsongen 2020/21. Då lämnade han för spel i österrikiska Graz under säsongen och sedan dess har han hunnit med SHL-spel i Brynäs och Oskarshamn samt spel i finska ligan med Pelicans och HPK.

– Det känns väldigt kul att få komma hem till Västerås igen och representera moderklubben. Jag känner många av de äldre grabbarna i laget så det ska bli kul att få träffa både nya och gamla ansikten, säger Mylläri.

Förra säsongen noterades Mylläri för 13 poäng (3+10) på 54 matcher för HPK i Liiga.