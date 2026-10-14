Första jublet – för rivalen: "Jättekul"

Anton Lundmark jublar efter 4–1-målet mot Västerås.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Västerås IK fick en tung onsdagskväll hemma i ABB Arena Nord – trots att 1–0 trillade in redan i den tredje minuten.

Sebastian Falk blev den där första målskytten, men sedan vände MoDo Hockey på steken och fyllde på rejält. 2–1 vid den första pausen blev hela 5–1 innan andra, och VIK tvingades till ett målvaktsbyte med 35 spelade minuter.

– Jättedålig såklart. Vi släpper tre väldigt snabbt. Vi har chansen i början av andra, får powerplay, men de straffar oss och gör mål i vårat powerplay. Sen blir vi små, säger hemmalagets kapten Niclas Lundgren i TV4 vid den ställningen.

– Gå ut och visa något för alla som är här, och för oss själva. Det är för dåligt, rakt igenom. De är skickliga, vi blir lite små och passiva.

På andra sidan var stämningen den motsatta.

Lundmarks första mål i MoDo: "Satt långt inne"

Gladast för dagen var kanske Anton Lundmark. Den 25-årige forwarden som lånats in av MoDo, från rivalen Timrå IK. En lösning som kritiserats extra med tanke på att han förra året vände tillbaka till SHL-klubben via en swishinsamling.

Det tänkte dock inte Lundmark på denna dag. Det då första målet i MoDo-tröjan kom.

– Den satt långt inne. Det var kul att få trycka dit den. Sebastian Ohlsson gör ett jättejobb, och sen är det väl Elias Rosén också, så jag kan bara skejta in i pucken och få friläge, all heder till dem, säger Lundmark i TV4 om 4–1-målet som kom i boxplay.

Tidigare i veckan kom besked att det blir åtminstone spel i Hockeyallsvenskan denna vecka, vilket innebär match mot Kalmar under fredagen. Därefter vet inte Lundmark själv var han hamnar.

– Nej, det är lite vecka till vecka här. Det funkar bra, skrattar han och fortsätter.

– Jättefint lag, bra gubbar. Jag har blivit bra välkomnad av allihop. Det har varit jättekul att få komma upp till Ö-vik och lära känna alla där.

Västerås – MoDo: 2–6 (1–2, 0–3, 1–1)

Västerås: Falk, Jakobsson.

MoDo: Jutting, Pettersson (2), Bourke, Lundmark, Berg.

