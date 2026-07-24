Hyllar Leksands stjärnvärvning: "Väldigt skicklig"

Anton Johansson i Leksand.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

När Leksands IF Johan Hedberg, tidigare i veckan, gav sin analys av nyförvärven till den Hockeyallsvenskan säsongen öste han beröm över nordamerikanen Tyler Angle.

– Det är någon som vi tror och hoppas att vi kommer bygga laget runt, sa huvudtränaren bland annat till Falu-Kuriren .

Nu kommer ytterligare ett gott betyg på 25-åringen med närmre 300 AHL-matcher på sitt CV.

Det är Anton Johansson, nu borta i Nordamerika efter tiden i Dala-klubben, som kommer med en rapport för samma tidning. Detta då han själv var lagkamrat med Tyler Angle under sina 16 matcher med Detroit Red Wings AHL-lag Grand Rapids Griffins den gångna säsongen.

– Det är en väldigt skicklig lirare som kommer göra det bra i Leksand och är bra i båda ändarna av isen, framförallt i offensiven. Han kan spela både center och ytterforward. Det är även en jättebra kille i omklädningsrummet, säger Johansson till FK.

Anton Johansson: "De flesta gör rätt mycket poäng"

Angle väntas också få en stor roll i Leksand, under Johan Hedberg, färsk från ett AHL-år med totalt 27 poäng.

– Såklart svårt att säga, säger Anton Johansson om hur Tyler Angle håller i Hockeyallsvenskan.

– Men han har några år ”där borta” nu där han har gjort det bra. De flesta som kommer från AHL gör rätt mycket poäng när de kommer till Sverige. Det vore svinkul om han kunde få en bra start och hjälpa Leksand.