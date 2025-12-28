Kalmar presenterar sitt andra nyförvärv för dagen.

Tidigare NHL-backen Andrej Sustr, 35, är klar för allsvenska klubben.

– Han ville gärna till Sverige och vi är glada att hans val till slut föll på KHC, säger sportchef Daniel Stolt.

Andrej Sustr, här i Tampa Bay Lightning, är klar för spel i allsvenska Kalmar. Foto: Mark Zaleski/AP Photo/Alamy

Tidigare under dagen gjorde Kalmar klart med en ny center i form av kanadensiske Giorgio Estephan.

Nu presenterar topplaget sin andar värvningen inom loppet av bara några timmar. Den här gången handlar det om 35-årige tjecken Andrej Sustr. Backjätten, som tidigare har spelat 362 NHL-matcher, har skrivit på ett avtal med Kalmar för resten av årets säsong.

– Jag är väldigt glad att få komma till Kalmar. Jag har haft bra samtal med sportchefer och tränare de senaste dagarna om vad de vill uppnå den här säsongen och detta är en fantastisk möjlighet för mig att hjälp laget att vinna. Jag har sett när laget spelar och jag är väldigt imponerad av spelarna som de har och sättet som Kalmar spelar på. Jag har också hört mycket gott om den nya arenan, de passionerade fansen och staden Kalmar. Jag ser fram emot att vara på plats och komma igång med laget, säger Sustr på klubbens hemsida.

Andrej Sustr går från Nordamerika till Kalmar

Andrej Sustr, som är över två meter lång, skrev sitt första NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning 2013 och tog snabbt en ordinarie NHL-plats hos Tampa Bay. Han var bland annat med och spelade Stanley Cup-final med klubben 2015 och senare var han med och spelade World Cup med Tjeckien 2016. Ett par år senare, 2018, lämnade han dock Tampa Bay för spel i Anaheim Ducks och 2019 försvann han från NHL. Han spelade två säsonger i KHL innan han återvände till Tampa Bay Lightning 2021 och sedan även spelade för Anaheim Ducks igen innan han tillbringade ett par år i AHL.

2024 återvände sedan Andrej Sustr till Europa och tillbringade en säsong i tyska Kölner Haie och förra säsongen spelade han först för Dynamo Pardubice hemma i Tjeckien men flyttade sedan till finska Tappara. Den här säsongen återvände Sustr till Nordamerika på ett korttidsavtal med AHL-klubben Bridgeport Islanders men han släpptes efter elva matcher. Nu väntar alltså spel i HockeyAllsvenskan med Kalmar för backjätten.

– Andrej är en rutinerad pjäs som kommer tillföra värdefull erfarenhet då han spelat i alla toppligor i stort sett. Han ville gärna till Sverige och vi är glada att hans val till slut föll på KHC.

I sin karriär har Andrej Sustr spelat 362 NHL-matcher för Tampa Bay Lightning och Anaheim Ducks. Förutom World Cup 2016 spelade han även VM med Tjeckien 2021.

Source: Andrej Sustr @ Elite Prospects