Mitt i en tio matcher lång segersvit stärker Kalmar sin trupp.

Under söndagen presenterar klubben värvningen av kanadensiske centern Giorgio Estephan.

– Jag kan inte vänta på att komma till Kalmar och hjälpa laget att gå upp, säger Estephan på klubbens hemsida.

Giorgio Estephan, här i AHL, förstärker Kalmar. Foto: David Kirouac/Icon Sportswire/Alamy

Kalmar HC flyger fram i HockeyAllsvenskan och är just nu mitt uppe i en tio matcher lång segersvit. Laget har därför cementerat sig som tvåa bakom Björklöven med 65 poäng efter 29 spelade matcher så här långt.

Mitt i vinstsviten väljer nu tabelltvåan också att förstärka sin trupp. Kalmar presenterar nämligen att de har gjort klart med ett nyförvärv i form av den 28-årige centern Giorgio Estephan som har skrivit på för resten av säsongen.

– Jag är väldigt taggad inför att komma till Kalmar. Laget har spelat väldigt bra den här säsongen och det märks att klubben satsar på att gå upp. Alla som jag har pratat med, även i andra klubbar, har sagt att Kalmar är en grym plats att spela på med en fantastiska arena och fans. Jag kan inte vänta på att komma till Kalmar och hjälpa laget till titeln, säger Estephan på klubbens hemsida.

Giorgio Estephan gjorde succé i Tjeckien

Giorgio Estephan draftades av Buffalo Sabres i sjätte rundan av NHL-draften 2015 men han kom aldrig att spela i NHL. Han gjorde 36 matcher i farmarligan AHL för ett antal klubbar och öste även poäng in i ECHL där han bland annat sköt Newfoundland Growlers till titeln 2019. Två år senare, 2021, flyttade han till Europa och gjorde stor succé för tjeckiska Litvinov med 48 poäng på 56 matcher vilket gjorde att han kom delad sjua i poängligan.

Sedan Estephan lämnade Litvinov 2023 har han inte nått samma nivå utan hoppat runt bland flera olika klubbar. I fjol spelade han först i tjeckiska Mountfield men bytte sedan till slovakiska Zvolen men lämnade och avslutade säsongen i finska Ässät. Den här säsongen har kanadensaren gått klubblös, fram till nu då han får chansen i Kalmar.

– I Giorgio får vi en rightfattad center som tidigare testat på spel i Tjeckien och Finland. Vi har hela tiden haft för avsikt att förstärka centersidan och då gärna med en rightare och där passade läget med ”Gio” perfekt, säger sportchef Daniel Stolt.

