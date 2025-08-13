SM-guldvinnaren svarar – efter AIK-ryktet

Efter två år i Tyskland ryktas Anders Grönlund tillbaka till Sverige.

Nu, efter snacket om AIK, ger 36-årige SM-guldvinnaren svar kring sin situation.

– Jag har haft lite diskussioner, säger han till Piteå Tidning.

Hamnar Anders Grönlund i AIK? Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Tidigare under sommaren rapporterade Hockeynews att tidigare Frölunda-backen Anders Grönlund var på väg in i AIK och Hockeyallsvenskan, men att en övergång riskerade att spricka på grund av brist på bostad. Nu har stockholmslaget gått på is inför 2025/26-säsongen, medan den kontraktslöse veteranen svarar på frågor om sin framtid.



– Jag har haft lite diskussioner med några enstaka klubbar, men har inte riktigt knutit ihop säcken ännu, säger Piteå-sonen till Piteå tidning under onsdagen.

– Jag har familj och barn, så visst skulle jag gärna haft någonting klart, men jag känner ingen superstress ändå, fortsätter han senare.



Den nu 36-årige försvararen var med och säkrade SM-guld med Frölunda 2019, men lämnade senare Sverige inför 2023/24-säsongen. Klubbvalet blev Fischtown Pinguins i tyska DEL och där blev Grönlund kvar fram till dess att kontraktet gick ut inför denna sommar.

Opererade axeln: ”Klubbar vill se att man är frisk först”

Den sista säsongen innehöll dock endast 37 grundseriematcher, och nu menar veteranen att den operation han genomgick under våren inte direkt har hjälpt jakten på en ny adress.



– Det är såklart när man gjort en stor axeloperation och samtidigt kommit upp i åren att klubbar vill se att man är frisk och kry först, säger ha till Piteå Tidning och fortsätter samtidigt som han menar att axeln känns bättre än någonsin:

– Planen från läkarna och fysion har hela tiden varit att jag skulle vara spelduglig från och med september. Nu är jag på is och tränar, vilket är en bonus. Jag känner mig stark och redo.



Grönlund har Öjeby IF som moderklubb, men flyttade snabbt till Luleå som junior. Därifrån blev det spel i Almtuna och Hockeyallsvenskan redan under 2008/09, innan Nybro, Björklöven, Karlskrona, Asplöven och Mora blev följande adresser. Efter äventyr i Norge och Danmark återvände backen till Sverige 2017 och fick sedan snabbt kontrakt i SHL efter ett år med IK Pantern.



På meritlistan finns även två CHL-titlar med Frölunda.

