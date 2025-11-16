Almtuna vann i förlängningen mot Troja-Ljungby

Almtuna segrade – 4–3 efter förlängning

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mikkel Øby Olsen matchvinnare för Almtuna

Det blev en riktigt spännande match när Troja-Ljungby mötte Almtuna i hockeyallsvenskan. Matchen avgjordes först i förlängningen där Almtuna var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0). Mikkel Øby Olsen spelade en avgörande roll för Almtuna med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var Almtunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Troja-Ljungby–Almtuna – mål för mål

Dennis Fröland gjorde 1–0 till Troja-Ljungby efter bara 59 sekunder assisterad av Axel Wemmenborn.

Efter 9.37 kvitterade Almtuna när Kalle Eriksson hittade rätt framspelad av Frederik Schlyter och Albin Eriksson. Almtuna gjorde också 1–2 efter 9.49 i andra perioden när Oskar Ståhl slog till framspelad av Leon Lerebäck och Oscar Pentler.

Troja-Ljungbys Albin Nilsson gjorde 2–2 efter 12.20 på pass av Adam Arvedson. Efter 3.14 i tredje perioden tog laget ledningen genom Allan Mcshane på pass av Filip Lennström och Jonathan Wikström.

11.56 in i tredje perioden nätade Almtunas Hannes Hellberg framspelad av Kalle Eriksson och kvitterade. I förlängningen tog det 2.25 till Almtuna också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Mikkel Øby Olsen, framspelad av Anton Ohlsson och Albin Udd.

Det här var Troja-Ljungbys åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Almtunas sjunde uddamålsseger.

Nästa motstånd för Troja-Ljungby är AIK. Almtuna tar sig an Björklöven hemma. Båda matcherna spelas onsdag 19 november 19.00.

Troja-Ljungby–Almtuna 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, SP Arena

Första perioden: 1–0 (0.59) Dennis Fröland (Axel Wemmenborn), 1–1 (9.37) Kalle Eriksson (Frederik Schlyter, Albin Eriksson).

Andra perioden: 1–2 (29.49) Oskar Ståhl (Leon Lerebäck, Oscar Pentler), 2–2 (32.20) Albin Nilsson (Adam Arvedson).

Tredje perioden: 3–2 (43.14) Allan Mcshane (Filip Lennström, Jonathan Wikström), 3–3 (51.56) Hannes Hellberg (Kalle Eriksson).

Förlängning: 3–4 (62.25) Mikkel Øby Olsen (Anton Ohlsson, Albin Udd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby: 1-2-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Troja-Ljungby: AIK, borta, 19 november

Almtuna: IF Björklöven, hemma, 19 november