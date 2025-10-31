Almtuna stärker forwardsidan genom ett lån av 19-åriga Liam Danielsson. Lånet sträcker sig över resten av säsongen och forwarden ansluter till truppen under helgen.

– Den största styrkan besitter han i powerplay där vi ska nyttja hans spetskunskaper, säger Almtunas sportchef Nicklas Danielsson till klubbens hemsida.

Liam Danielsson. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

Liam Danielsson ansluter till Almtuna på lån från Örebro.

Den 19-åriga forwarden kan gå fritt mellan klubbarna, men lånet sträcker sig över hela säsongen. Danielsson ansluter till truppen under lördagen, och kommer inte till spel under kvällens match mot Östersund.

– Liam är en skicklig spelare med puck som vi har förhoppningar om ska kunna hjälpa oss att bli ännu vassare i det offensiva spelet. Den största styrkan besitter han i powerplay där vi ska nyttja hans spetskunskaper, säger Almtunas sportchef Nicklas Danielsson.

Danielsson har gjort fyra poäng (1+3) på 41 matcher i SHL med Örebro. Målet med utlåningen ska vara att utveckla 19-åringen. Han har också gjort framträdanden i både Småkronorna och Juniorkronorna.

– För oss är det viktigt att Liam får spela fler minuter i en offensiv roll. Det känns därför väldigt bra att vi har hittat den lösningen med Almtuna, säger Örebros sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

