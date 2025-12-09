Klart: Han ersätter Herman Liv under JVM

Almtuna tappar Herman Liv då han ska spela JVM för Sverige.

Då lånar klubben in Rögle-junioren Axel Nyman som Livs ersättare.

Herman Liv ska till JVM – då ersätts han av Axel Nyman. Foto: Bildbyrån

När Magnus Hävelid presenterade JVM-truppen i fredags var Herman Liv en av tre målvakter som var uttagna i truppen. 19-årige Liv är utlånad från Örebro till Almtuna under årets säsong och har hittills stått för en stark höst i HockeyAllsvenskan. På 13 matcher med Almtuna har Liv 91,5 i räddningsprocent och 2,40 insläppta mål per match, vilket gör att han är med i toppen av målvaktsligan.

Almtuna kommer att tappa Liv till Junior-VM under de kommande veckorna. Därför väljer klubben nu att agera och plocka in en ersättare under tiden som Herman Liv är iväg med Juniorkronorna.

Almtuna lånar Axel Nyman från Rögle

På sin hemsida meddelar Uppsala-klubben att de lånar Rögles juniormålvakt Axel Nyman som ska bilda målvaktspar med Viktor Andrén under den kommande perioden.

– Axel har haft en bra utvecklingskurva med sitt sätt att spela på både junior och seniornivå under hösten. Det är en spännande målvakt som vi vill bekanta oss närmre med i vår miljö. Axels profil stämmer bra in i Almtuna där vi vill premiera unga talangfulla spelare och ge förutsättningar till att ta nästa steg i sina karriärer, säger Almtunas sportchef Nicklas Danielsson.

Axel Nyman kom till Rögle från Frölunda 2022 och gör sin fjärde säsong i klubben. I fjol var Nyman ombytt i ett antal SHL-matcher men kom aldrig till spel för Rögles A-lag. Han har däremot fått testa på seniorspel då han var varit utlånad till Halmstad Hammers och gjort åtta matcher i HockeyEttan. Hittills den här säsongen har Axel Nyman 90,4 i räddningsprocent och 2,94 GAA på tio matcher i U20 Nationell.

