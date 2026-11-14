Udda utvisningen: "Det förändrar matchen"

Hofbauers utvisning ledde till 1–1 från Skellefteå.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Linköping var inte helt nöjda när pucken släpptes för period två i Västerbotten. Skellefteå hade då vänt ett 0–1-underläge till 2–1, men också gjort det med lite hjälp – i Ante Karlssons mening.

Huvudtränaren tog på sig TV4:s hörlurar och förklarade:

– Det är en bra första period tycker jag, börjar han kort och fortsätter sedan om utvisningen innan Skellefteås 1–1-mål.

– Det är olycklig bedömning för det är ingen touch alls. Det förändrar matchen. Det är lite synd att det blir så.

Situationen Karlsson syftar på var den där Adam Hofbauer fick två minuter för tripping – trots att reprisen tydligt visade hur Skellefteås Mikkel Aagaard gått i isen för egen maskin. Strax därefter assisterade han även Rickard Hugg till 1–1 i powerplay.

Även målet i sig var LHC inte riktigt nöjda med.

– Vi tycker att det är en touch mot huvudet på målvakten, men det är svårt för domarna att se den, säger Ante Karlsson i TV4.

Matchen pågår!