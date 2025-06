Glädjebeskedet: Almtuna fick in miljonerna

Almtuna IS gick en kamp mot klockan för att säkra sin elitlicens.

Nu kommer ett glädjebesked, via Expressen, om att man nått kapitaltäckningsgarantier på fyra miljoner.

– Vi känner oss trygga med underlaget som vi har lämnat in, säger klubbdirektör Tobias Pehrsson till tidningen.

Gränby ishall och Tobias Pehrsson. Foto: Bildbyrån (montage).

”Vi har en dialog med företag, privatpersoner, medlemmar och andra personer kring föreningslivet om hur man kan skapa olika garantier för kapital som gör att vi befinner oss på nivån som elitlicensnämnden kräver. Vi får se hur mycket garantier vi kan komma upp till och hur långt det räcker”



Så lät det under måndagen då Tobias Pehrsson, klubbdirektör i Almtuna, berättar för UNT om det prekära läget den hockeyallsvenska klubben befann sig i inför 2025/26. Vid midnatt (tisdag 23.59) behövde man nämligen nå kapitaltäckningsgarantier på fyra miljoner för att säkra sin elitlicens. Något man var 1 855 000 kronor ifrån när man skickade ut ett mejl till sina medlemmar under måndagen för att vädja om hjälp.



Nu, morgonen efter, kommer glädjande besked, via Expressen. Kampen mot klockan slutade lyckligt.



– Vi har gått på en bred massa. Företag, medlemmar och alla som finns i och kring klubben. Med de gemensamma krafterna har vi kommit upp i det som efterfrågas, säger Pehrsson till tidningen och berättar samtidigt att det krävdes arbete ”ända in på småtimmarna”.



Licensnämnden ska granska det hela, men Pehrsson menar att han känner sig trygg.



Hade inte Uppsala-klubben lyckats samla in de garantier man behövde så hade man kunnat mista platsen i Hockeyallsvenskan.



LÄS ÄVEN: Bekräftar: Arena-planerna skrotas: ”Blir inte av”