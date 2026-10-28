Bryter förlustsviten – efter målvaktens nolla

Tim Forslund spikade igen i Almtunas seger.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Det blev en gastkramande och totalt målsnål tillställning i Gränby ishall när Almtuna IS tog emot Västerås IK i ett klassiskt Arosderby. Efter ordinarie tid och förlängning stod det alltjämt 0–0 på tavlan efter storstilat målvaktsspel av hemmalagets Tim Forslund och gästernas Oliver Håkanson.

När matchen till slut skulle avgöras på straffläggning klev Charlie Forslund fram och blev stor matchhjälte för sitt Almtuna. 20-årige Forslund satte dit den avgörande straffen bakom Håkansson, vilket säkrade extrapoängen till hemmalaget. Tim Forslund höll nollan intakt genom hela matchen och alla straffar, och stoppade samtliga 33 skott som gästerna avlossade. Även Oliver Håkanson stod för en jätteinsats i VIK-kassen med 21 räddningar på 22 skott, men det reichte inte hela vägen för gästerna.

Matchfakta Almtuna – Västerås

Almtuna IS – Västerås IK 1–0 straffar (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0)

Första perioden:

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​Andra perioden:

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​Tredje perioden:

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​Förlängning:

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Straffläggning:

1–0 (GWS) Charlie Forslund

Skott: 22–33 (7–3, 3–10, 1–1, 0–0, 1–0)

Utvisningar: Almtuna IS 5x2 min – Västerås IK 2x2 min

Räddningsprocent: Almtuna IS (Tim Forslund) 100,00% – Västerås IK (Oliver Håkansson) 95,45%

Publik: 707 personer i Gränby Ishall