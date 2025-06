Almtuna gjorde ett minusresultat på två miljoner kronor det här verksamhetsåret.

Nu ansöker den allsvenska klubben om dispensår, rapporterar Upsala Nya Tidning.

Almtuna ansöker om ett dispensår.

Foto: Bildbyrån

Almtuna dras med ekonomiska bekymmer.

Förra veckan rapporterade Upsala Nya Tidning att klubben gör ett minusresultat på två miljoner kronor för det här verksamhetsåret – och nu har klubben ansökt om ett så kallat dispensår till nästa säsong. Almtuna uppfyller inte kraven på fem procent av omsättningen i eget kapital, vilket nu gör att den allsvenska klubben ansökt om dispens hos Svenska ishockeyförbundet för säsongen 2025/26.

– Vi lämnar in alla handlingar till licensnämnden och där vi ansöker om ett dispensår vilket innebär att man under 25/26 ska kunna påvisa att man under året jobbar upp en sån finansiell styrka så att man har fem procent av sin omsättning in i säsongen 26/27, säger klubbdirektören Tobias Pehrsson till UNT.

Gått ut med vädjan till sponsorer

Enligt tidningen ska Almtuna kort innan årsmötet ha gått ut med en vädjan till sponsorer och andra om att få så kallade kapitaltäckningsgarantier på miljonbelopp.

– Vi vet att vi har lämnat in korrekta handlingar och korrekta planer och har också byggt bra kapitaltäckningsgarantier så vi har det på det torra utifrån fem procent av omsättningen. Vi har garanterat det beloppet redan nu så vi vet att vi har gjort det vi kan och sen är det upp till licensnämnden, som det alltid är, att göra sitt jobb med alla föreningar, säger Pehrsson.

När ett besked väntas komma i frågan är i dagsläget oklart.

Förra säsongen beviljades tre allsvenska klubbar i form av Vimmerby, Tingsryd och Södertälje dispensår efter att inte ha uppfyllt licenskraven.