Albert Sjöberg har stått för en stark försäsong.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Albert Sjöberg ser ut att vara på väg mot en stark säsong i Hockeyallsvenskan. Åtminstone om man ska tro på den form den tidigare Södertälje- och Malmö-forwarden visat upp under försäsongen.

Under torsdagen fick 23-åringen, med fler, verkligen igång sitt målskytte när IF Sundsvall Hockey stod på andra sidan.

Träningsmatchen mot Hockeyettan-motståndet slutade hela 7–3 efter dubbla fullträffar från just Sjöberg. Även Alexander Ljungkrantz, ny från Karlskoga, fick näta, precis som Carl Holmner Härgestam, Olle Norberg, Lukas Sagranden och Maksims Semjonovs.

För Sjöberg och resten är det dock upp till bevis nu. Samtliga segrar under försäsongen har nämligen kommit mot ettan-motstånd. Mora IK och Timrå IK har båda varit för tuffa. Härnäst väntar nu också Mora igen, innan MoDo blir genrepet inför HA-premiären 18 september. Även då är det Mora som står på andra sidan.